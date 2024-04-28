Десятки торнадо в США: снесены дома, среди погибших — младенец

На юге и в центральной части США четыре дня бушевали штормовые ветры и торнадо, сообщает Washington Post 28 апреля. Сильные разрушения зафиксированы в штате Оклахома: уничтожены десятки домов, перевернуты и повреждены автомобили. В результате вспышки торнадо вечером 27 апреля там погибли три человека, в том числе маленький ребенок. В регионе введен режим ЧС.



«Суббота стала третьим днем в четырехдневном периоде суровой погоды, которая началась с сильных штормов в Канзасе в четверг. В пятницу было зарегистрировано 78 вспышек торнадо, в основном в восточной Небраске и юго-западной Айове. Затем последовали субботние грозы. В субботу Национальная метеорологическая служба получила 35 сообщений о торнадо от северного Техаса до северного Миссури. В период с утра пятницы по воскресенье Метеорологическая служба выпустила 250 предупреждений о торнадо и 494 предупреждения о сильных грозах от Техаса до Мичигана», — сообщает Washington Post.

