Десятки торнадо в США: снесены дома, среди погибших — младенец

На юге и в центральной части США четыре дня бушевали штормовые ветры и торнадо, сообщает Washington Post 28 апреля. Сильные разрушения зафиксированы в штате Оклахома: уничтожены десятки домов, перевернуты и повреждены автомобили. В результате вспышки торнадо вечером 27 апреля там погибли три человека, в том числе маленький ребенок. В регионе введен режим ЧС.
«Суббота стала третьим днем в четырехдневном периоде суровой погоды, которая началась с сильных штормов в Канзасе в четверг. В пятницу было зарегистрировано 78 вспышек торнадо, в основном в восточной Небраске и юго-западной Айове. Затем последовали субботние грозы. В субботу Национальная метеорологическая служба получила 35 сообщений о торнадо от северного Техаса до северного Миссури. В период с утра пятницы по воскресенье Метеорологическая служба выпустила 250 предупреждений о торнадо и 494 предупреждения о сильных грозах от Техаса до Мичигана», — сообщает Washington Post.
Издание отмечает, что погода в равнинной местности США особенно опасна весной. В воскресенье ожидается снижение числа торнадо при сохранении трудных погодных условий (разница во времени между Москвой и Оклахомой — восемь часов). В течение дня проводится разбор завалов, оценка ущерба, оказывается помощь пострадавшим.
Одним из самых поврежденных стихией населенных пунктов оказался город Салфер с населением чуть более 5000 человек. Торнадо снесло дома, травмы получили больше 30 человек.
Накануне американские синоптики предсказывали опасный штормовой ветер и торнадо в нескольких штатах США, в том числе в Оклахоме. Сейчас в этом же регионе сохраняются риски наводнений.
В случае разрушения своего дома торнадо гражданин Америки должен обратиться первым делом в страховую компанию, в которой застраховано его имущество. Формы государственной помощи могут отличаться в зависимости от штата. Комплекс мер поддержки тем, кто попал в беду, может в себя включать оплату аренды жилья, питания, ремонта дома и транспортных средств, медицинских услуг, помощи в уходе за детьми, переезда, хранения вещей, очистки и дезинфекции. Кроме этого, предусмотрены льготные кредиты для пострадавшего малого бизнеса.
В России этой весной наблюдаются разрушительные паводки. Больше 10 тысячи домов находятся в зоне подтопления, пострадали более 140 населенных пунктов.