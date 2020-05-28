С Петербурга снимают маску. Смольный ослабляет противоэпидемическую хватку, но на «первый этап» это не похоже

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Главный знак противоэпидемической оттепели – это разрешение с 1 июня покидать дома лицам старше 65 лет, той самой группе риска, которую оберегали два месяца. Оберегали не всю: на работу по-прежнему разрешалось ездить тем, чье присутствие критически важно для предприятий и органов власти, а также медикам и соцработникам. Именно для них, в частности, пришлось придумывать раздачу бесплатных «Подорожников», ведь все льготы на проезд отменили тогда же, в начале апреля. Перед майскими пожилым так и вовсе разрешили совершить путешествие – но только на дачные участки. Причем, желательно в один конец: по крайней мере пенсионерские льготы на проезд в электричках и пригородных автобусах включили в одну сторону.



Вокруг ухода за людьми старше 65 лет была организована работа волонтеров, а также противоречивая история с выплатами за добросовестное сидение дома. Напомним, процедура получения этих не ахти каких денег оказалась не проста. Однако 25 мая Смольный отчитался что двумя партиями – в 300 тысяч и 400 тысяч человек – эти деньги получили все самоизолировавшиеся пожилые петербуржцы. Теперь – ни запретов, ни денег: горожанам старше 65 лет, как и всем остальным, рекомендовано оставаться дома и соблюдать дистанцию, но обязательную самоизоляцию отменили.



Из обязанности в рекомендацию переведено и ношение средств индивидуальной защиты на улицах. Это можно было бы назвать наиболее долгожданным послаблением, если бы оно просто не фиксировало статус-кво: горожане и так не слишком рьяно использовали средства защиты во время прогулок, и их опосредованно поддерживала наука. Примечательно, что в данном случае Смольный, который часто обвиняют в копировании московских приемов, разошелся с Собяниным: в столице как раз ввели обязательный масочный режим на улицах. При этом маски и перчатки по-прежнему обязательны в общественном транспорте, аэропортах, вокзалах, магазинах, и иных общественных местах.



В частности – на кладбищах. Да-да, туда теперь снова можно. Добровольный путь к могилам петербуржцам заказали 11 апреля, за день до Вербного воскресенья. Прошла неделя и Пасха, а запрет в итоге так и продлили. Теперь они снимается для одиночного и семейного посещения, а также для участия в погребении и обращения за оформлением услуг. О том, что из себя сейчас представляет прощание с умершими, - читайте в материале «Фонтанки».



К вопросу о бесплатных «Подорожниках» - еще одна новелла сегодняшнего постановления. Вернее, не новелла, а фигура умолчания – после 31 мая не продлевается заморозка льгот на проезд. О таких планах «Фонтанка» писала накануне, и это, в общем, логично раз уж пожилым людям теперь «легально» можно садиться в метро и автобусы. Льготы для пенсионеров и учащихся отменили в конце марта, чтобы не потакать любителям коллективно кататься, и с этим в итоге тоже хватало курьезов: под общую гребенку, например, «причесали» почетных доноров и участников боевых действий, и пришлось придумывать целый квест с орфографической начинкой по возвращению им права на бесплатный проезд.



Теперь льготы возвращают всем, хотя пенсионерам по-прежнему намекают: отдыхать на дачах им будет лучше. Дело в том, что бесплатный проезд на электричках и 10-процентный по стоимости в пригородных автобусах им снова доступен в обе стороны, но только в пределах Петербурга. Проще говоря, кататься предложено в Колпино, Пушкин, Павловск, Ломоносов и иже с ними, а значит мера рассчитана на работающих жителей окраинных районов города.

Все, что касается восстановления неиспользованного периода льготных проездных, анонсировалось заранее. Если «спавший» 2 месяца билет приложить к валидатору в июне, ваши неиспользованные дни начнут отсчитываться с той же минуты. Если вы отложите свою встречу с общественным транспортом, то с 1 июля по 31 декабря восстановить период можно будет по специальному заявлению.

В целом первый этап снятия ограничений – если это он – оказался далек от того, как его представлял себе Роспотребнадзор. Напомним, само ведомство сообщало, что в первых рядах послабления могут получить предприятия сферы услуг и торговли непродовольственными товарами. Но с условием: площадь торгового зала не превышает 400 кв. м, а в зале находится не более одного человека на 1 кв. м. Также санитарное ведомство предлагало разрешить совместные занятия физкультурой на свежем воздухе и прогулки (но не более двух человек).

Последнее для Петербурга не слишком актуально: уличную активность чиновники никак не ограничивали, если не считать запрет на посещение парков и детских площадок. Но тут все осталось без изменений: ни те, ни другие не откроют. Хотя за петербургские парки уже заступилась даже министр культуры Ольга Любимова. По ее мнению, эта мера позволит разнообразить досуг граждан и снизит психологическое напряжение от длительного пребывания на самоизоляции. Так что прогулки придется совершать только по городским улицам и не слишком отдаляясь от дома: городские туалеты остаются на замке. Зато без масок можно будет дышать полной грудью.

А вот бизнес, несмотря на многочисленные петиции, направленные губернатору Беглову, послаблений не получил вообще. В дополнение к МФЦ, заработавшим с 25 мая, с 1 июня Смольный открыл лишь юридические и нотариальные контры, и то по предварительной записи. Парикмахерские, автосалоны и магазины оптики, которым чиновники хотели разрешить работать еще с 12 мая, оставлены дожидаться следующей корректировки. По информации «Фонтанки», в числе кандидатов на выход из изоляции с 15 июня также бассейны, фитнес-центры и летние кафе.



Продление запретов разочаровало не только самих торговцев, но и промышленников. Не дождавшись перезапуска работы дилерских центров, завод Nissan ушел в простой до конца июня. Не дождалась послаблений и киноиндустрия. Хотя ранее пресс-служба Смольного сообщила, что Роспотребнадзор выдал положительное заключение о возобновлении кино- и видеосъемок в городе, с условием, что съемочная группа не будет превышать 50 человек.



Единственное, чем Смольный порадовал бизнес, это рекомендацией теплоснабжающим организациям не отключать тепло особо пострадавшим должникам от малого и среднего бизнеса, не начислять им пени, а также предоставить отсрочку по оплате услуг до 30 сентября. Правда, это коснется лишь представителей пострадавших отраслей из числа малого и среднего предпринимательства. Сюрприза здесь нет – ранее эту рекомендацию включили во второй пакет помощи бизнесу.



На последнем заседании правительства Александр Беглов выдал пару рекомендаций образовательному блоку. Одно из них касалось выдачи продуктовых наборов за май и привело к нешуточному переполоху в чиновничьей среде. Теперь это не вырубить топором: с 1 июня поручено организовать выдачу. Самая веселая роль, если верить бюрократической логике – у комитета по госзаказу и управления соцпитания, которые должны за оставшиеся до 29 мая пару часов все утрясти по составу наборов и договориться с поставщиками.



Второе поручение касалось детских садов: петербуржцы выходят на работу, им надо куда-то пристроить детей. Так что с 1 по 14 июня профильному комитету и районам надо организовать привычную работу дежурных групп не более чем по 12 воспитанников. В этот раз рекомендуется присоединиться и частным садам. Правда, петербуржцы ранее тревожились, что в детсадовское будущее возьмут не всех.



Учебный год в школах закончился, и запрет на дополнительные программы там сохранен до 14 июня. При этом остается дистанционное обучение в учреждениях среднего профессионального, дополнительного образования, а также по программам профессионального обучения. Очный режим разрешен самым «актуальным» обучающимся – будущим медикам.



Николай Кудин, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

