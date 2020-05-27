С пика на плато. Смольный думает, возможно ли с 15 июня ослабить режим

Петербург соскочил с пика пандемии — если верить официальной статистике. Но чиновники хотят закрепить результат. Масочный режим — продлят. Послабления для сферы услуг и общепита начнутся не раньше середины июня.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

До конца этой недели правительство Петербурга должно внести корректировки в 121-е постановление, которое регулирует жизнь Северной столицы во время режима повышенной готовности. Действующие ограничения и запреты установлены до 31 мая. Но, как рассказали «Фонтанке» информированные собеседники в Смольном, знакомые с ходом обсуждений, сильных послаблений пока ждать не стоит.

Недвусмысленный сигнал о том, что пора выходить из режима изоляции, поступил из Кремля. «Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным», — сказал президент РФ Владимир Путин и приказал готовиться к параду Победы 24 июня. Москва, которая в разы превосходит Петербург по показателям заболеваемости и смертности, готова к первому и даже второму этапам снятия ограничений по коронавирусу, считают в Роспотребнадзоре.



В петербургском управлении санитарного ведомства на момент публикации не ответили на вопрос, готова ли Северная столица хотя бы к первой порции послаблений. Но статистика в последнюю неделю явно демонстрирует тягу к улучшениям. Так, в среднем за неделю (20-26 апреля) ежедневно заболевал 381 человек в день. Это 2,6% от общего числа заразившихся. Ранее глава Роспотребнадзора по Северной столицы Наталья Башкетова говорила, что для снятия ограничений показатель должен упасть до 2%. Для сравнения, две недели назад он составлял 4,5%.

Коэффициент заражения упал ниже единицы (на 26 мая — 0,9, на 25 мая — 0,87, на 24 мая — 0,87, на 23 мая — 0,87), что является для Роспотребнадзора одним из главных оснований для первого этапа снятия ограничений. По другому показателю — охвату тестирований — Петербург и раньше в разы опережал требуемые показатели. Процент свободных коек на основании открытых данных рассчитать нельзя. Но собеседник «Фонтанки», близкий к координационному совету по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, утверждает, что показатель тоже демонстрирует положительную динамику. По официальной статистике, число выписавшихся начало расти с 20 мая, а 26 мая достигло рекордных 714 и впервые превысило количество новых случаев.

При этом 25 мая «Доктор Питер» отмечал перегруз в ковидных стационарах города, а первый зампред комздрава 26-го говорил: «последние несколько дней мы выписываем домой 650 пациентов и примерно 650 госпитализируем».

«Пока динамика основных показателей хорошая, если она сохранится, можно приступать [к снятию ограничений]», - соглашается источник в экономическом блоке правительства. Но окончательно запреты снимут лишь к осени — если не случится новой волны эпидемии.

«Очевидно, что надо решать две проблемы - с эпидемией и экономикой. С эпидемией не совсем понятно [как решать], поэтому надо открывать экономику», - рассуждает участник одного из оперативных штабов. Но, по его словам, опасения у чиновников вызывают примеры европейских стран: там, где ограничения ослабили, случились новые вспышки заболеваний. В качестве варианта внутри оперштабов и рабочих групп обсуждалась идея снимать ограничения не по всему городу, а по районам, в зависимости от эпидемиологической обстановки, но от этой идеи в итоге отказались.



По информации «Фонтанки», с 1 июня 2020 года всеобщий масочно-перчаточный режим и самоизоляция для людей старше 65 лет - с большой долей вероятности, будут продлены.

Зато обсуждается — и совсем уже предметно — возвращение всех льгот на общественный транспорт. Впервые Смольный отменил их с 28 марта — на президентскую нерабочую неделю. Тогда отключили льготный проезд для обучающихся и пенсионеров, проездные инвалида (в том числе ребёнка-инвалида), детей из многодетных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца. Перепало даже почетным гражданам Санкт-Петербурга.

В итоге неделя растянулась на весь апрель, и началась эпопея по откатыванию назад: бесплатные «Подорожники» стали раздавать работающим в больницах и соцучреждениях пенсионерам, а также волонтерам. Кроме того, пришлось придумывать специальную процедуру для доноров и участников боевых действий, которые тоже попали под общий каток www.fontanka.ru/2020/04/13/69088042/; причем детали процедуры зависели от того, на какую букву начинается ваша фамилия.



В мае все ограничения продлили, за исключением тех, что относятся к пригородным поездкам. Гражданам старше 65 лет не просто разрешили выезд на дачу, но и восстановили для пенсионеров бесплатный проезд для пенсионеров в электричках и льготный (10% от стоимости) — в пригородных автобусах. Но только в одну сторону, чтобы не поощрять возвращение пожилых из «безопасных» садоводств в «опасный» город. Собеседники «Фонтанки» говорят, что такой принцип, возможно, сохранится и в июне.

Смольный с самого начала заявил, что не использованный период льготных билетов будет восстановлен после снятия ограничений. Новый глава комитета по транспорту Кирилл Поляков объяснял, что билет активируется, начиная с его первого использования после возвращения льгот. То же самое, кстати, относится и к нельготным билетам, чьи обладатели добросовестно соблюдали режим самоизоляции и не пользовались транспортом с 28 марта по 30 апреля. Для таких случаев порядок восстановления еще должен быть разработан.

Параллельно с отменой льгот Смольный останавливал сотнями коммерческие маршруты общественного транспорта и десятками — социальные. Время от времени он возвращал какие-то из них, если возникал спрос. Одновременно петербургское метро начали закрывать в 22.00 и временно закрыли 17 вестибюлей (16 из них в мае открылись). Источники «Фонтанки» говорят, что режим работы не привязан к 121-му постановлению, только к востребованности. Пассажиропоток по-прежнему очень низок, поэтому они не ждут полного восстановления работы общественного транспорта в первый месяц лета.



Возвращение транспорта к прежнему графику лоббируют петербургские промышленники. Автобусы не справляются с потоком вышедших на работу сотрудников предприятий, заявил на прошлой неделе президент Ассоциации промышленных предприятий Петербурга Валерий Радченко. По его словам, организация обратится в комитет по транспорту с предложением перестроить работу автобусной сети. А вот метро подстроиться под графики заводов будет сложно, сказал он по итогам беседы с главой метрополитена Владимиром Гарюгиным.

Открытие автомобильных салонов лоббировали как сами автодилеры, так и заводы: нет смысла разгонять конвейер, если продавать машины все равно негде. Изначально возобновление работы точек продаж планировалось еще на 12 мая, но в последний момент было вычеркнуто из новой версии 121-го постановления вместе с парикмахерскими. Перспективы их перезапуска по-прежнему обсуждаются. Но ручаться, что им разрешат работать с 1 июня или даже с 15 июня, собеседники «Фонтанки» не готовы.

Вероятно, с 1 июня изменится режим работы самих органов власти. Сотрудники подведомственных учреждений Смольного со следующего понедельника готовятся вернуться с удалёнки в офисы.



Неплохие шансы и у киноиндустрии. Ранее пресс-служба Смольного сообщила, что Роспотребнадзор выдал положительное заключение о возобновлении кино- и видеосъемок в городе, с условием, что съемочная группа не будет превышать 50 человек. Также организаторы будут обязаны неукоснительно соблюдать действующие санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации ведомства.

Куда больше послаблений намечено на 15 июня. Именно эту дату собеседники, близкие к координационному совету, называют в качестве ориентира для бассейнов и фитнес-клубов. В пользу этого говорят рекомендации Роспотребнадзора для таких учреждений, выпущенные 26 мая. Согласно документу, принимать посетителей спортивные объекты смогут только по предварительной записи. В зале на одного человека должно приходиться не менее 4 кв. м, а в бассейне — не менее 10 кв. м на дорожке. Для групповых занятий по аквааэробике позволено собираться вдвое кучнее.

Такой же срок источник «Фонтанки» в экономическом блоке Смольного ставит для запуска летних кафе. «Прорабатывается возможность разрешить работу летних кафе с соблюдением социального дистанцирования и прочих эпидемиологических требований», — сообщил он. Роспотребнадзор в своих рекомендациях не говорит отдельно о летних кафе, а возобновление работы общепита разрешает лишь на третьем этапе снятия ограничений. Но, по словам собеседника издания, советы санитарного ведомства носят рамочный характер и порядок может быть пересмотрен. Участники рынка рассказали «Фонтанке», что получили от Смольного проект критериев снятия режима ограничений для общепита: чтобы начать работу, нужно будет набрать определенное число баллов.

Обсуждают в Смольном и идею с 15 июня открыть ТЦ — также с соблюдением жестких эпидемеологических требований, но пока эта перспектива выглядит довольно абстрактной.

Официально Смольный такие планы не подтверждает. Экономический вице-губернатор Евгений Елин на вопрос «Фонтанки» о запуске с 15 июня первого этапа и перезапуске летних кафе, бассейнов и фитнес-центров ответил лаконично: «Не будет».

Но не исключено, что решимости петербургским чиновникам добавит пример московских властей. 27 мая мэр столицы Сергей Собянин заявил, что с 1 июня готов возобновить работу магазинов непродовольственного сегмента, а также предприятий бытовых услуг, не требующих длительного контакта с посетителями.

Галина Бояркова, Николай Кудин, Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

