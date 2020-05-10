Масочно-перчаточный режим введен официально. Послаблений — нет.
«Фонтанка» публикует обновленную редакцию правил, по которым до 1 июня будут жить жители и бизнес города на Неве.
Правительство Санкт-Петербурга 9 мая внесло поправки в свое мартовское постановление №121. Это уже 12-е изменение в подзаконный правовой акт, которым в городе введен режим повышенной готовности. «Фонтанка» публикует ключевые положения. Свежие изменения выделены жирным шрифтом.
С 12 мая и до 1 июня обязаны все:
использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси. Согласно разъяснениям пресс-службы Смольного, речь о масках (гигиенические, в том числе медицинские маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания) и перчатках (без уточнения), понятие общественного места включает в себя улицу).
До 1 июня запрещено:
- Проведение спортивных, культурных, зрелищных и иных массовых мероприятий, публичных мероприятий и посещение их гражданами;
- доступ посетителей в музеи, театры, зоопарки, выставочные пространства, кинотеатры, дискотеки, клубы, ночные кабаре (да-да, кабаре!), детские игровые комнаты, развлекательные центры, букмекерские конторы, тотализаторы, пункты приема ставок и посещение их гражданами;
- доступ посетителей в аквапарки, плавательные бассейны и фитнес-центры (даже для сборников и профессионалов) и посещение их гражданами;
- работа ресторанов, баров, кафе, столовых и иных предприятий общественного питания (можно работать навынос и доставлять заказы на дом, на предприятия и в гостиницы, можно работать столовым на предприятиях) и посещение их гражданами;
- оказание услуг каршеринга;
- курение кальянов и трубок в любых общественных местах;
- распространение печатных материалов посредством из рук в руки (за исключением периодических печатных изданий — газеты и журналы продавать можно);
- работа объектов розничной торговли. При этом могут функционировать: продовольственные магазины и магазины, торгующие исключительно товарами первой необходимости, аптеки, АЗС, станции зарядки электротранспорта, табачные лавки, точки продажи периодической печатной продукции, салоны сотовых операторов, в том числе для продажи мобильных устройств, точки по продаже семян и удобрений;
- оказание услуг физлицам. При этом можно оказывать любые услуги дистанционным способом, медицинские и реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми и иные социальные услуги, ветеринарные услуги, финансовые услуги (в том числе банковские и страховые), жилищно-коммунальные услуги, услуги по погребению, услуги по ремонту и обслуживанию автотранспорта, услуги по химической чистке и стирке одежды, услуги связи (почтовой, сотовой, фиксированной, спутниковой связи), услуги по обеспечению бесперебойной телекомсетей, центров обработки данных, услуги в сфере информационных технологий, массовых коммуникаций и СМИ;
- оказание социальных услуг, в том числе экскурсий и групповых занятий.
- посещение храмов и других религиозных учреждений всем, кроме служителей и персонала;
- посещение парков, садов, скверов (согласно перечню);
- посещение детских и спортивных площадок (за исключением площадок дежурных детсадов);
- предоставление услуг в МФЦ, за исключением услуг в электронной форме и информирования граждан по единому телефону центра 5739000.
- посещение гражданами кладбищ, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению и участия в погребении;
В сфере образования до 1 июня запрещено:
- Осуществление образовательной деятельности в помещениях образовательных организаций. Могут работать вузы, колледжи и другие образовательные, научные и медицинские организации, ведущие обучение по программам медицинского образования. Школы работают в дистанционном режиме, но им рекомендовано завершить учебный год до 22 мая.
- Работа детских садов за исключением дежурных групп для работающих родителей с наполняемостью до 12 человек. Частным детским садам рекомендовано с 12 мая по 1 июня создать аналогичные дежурные группы.
В период до 1 июня продолжат работу:
- Транспорт. За исключением некоторых маршрутов (список утвердил комитет по транспорту);
- Гостиницы. Но до 1 июня остановлено бронирование мест и размещение граждан в домах отдыха, пансионатах, санаториях и детских лагерях;
- Организации, на которые не распространяются запреты, обязаны:
- утвердить стандарты безопасности и уведомить об этом Смольный до 18 мая (или до начала деятельности);
- обеспечить между работником и посетителем дистанцию не менее 1,5 метра;
- обеспечить использование работниками и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук (за исключением случаев нахождения работника в обособленном помещении без присутствия иных лиц).
Люди старше 65 лет обязаны до 1 июня:
- соблюдать режим самоизоляции: оставаться дома по месту проживания либо в иных помещениях — жилых и садовых домах.
Это не распространяется на отдельные категории граждан: в частности, работников предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также на работников здравоохранения.
- Жителям старше 65 лет разрешен выезд на дачу. С 30 апреля по 1 июня для пенсионеров восстанавливается льготный проезд в пригородных автобусах и бесплатный проезд в пригородных поездах. Льготный проезд в городском общественном транспорте по-прежнему аннулирован.
В период до 1 июня гражданам рекомендовано:
- соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 м, в том числе в общественных местах, за исключением общественного транспорта и такси;
- не покидать места проживания. Исключения — обращение за экстренной медицинской помощью, поездки на работу, поход в магазин, вынос мусора, выгул домашних животных.
В период до 1 июня организациям рекомендовано:
- не отправлять сотрудников в командировки;
- перевести сотрудников на удаленку;
- дезинфицировать помещения;
- дезинфицировать общественный транспорт и такси;
- агрегаторам давать приоритет в заказах машинам, которые прошли дезинфекцию;
- обеспечить наличие в магазинах средств индивидуальной защиты.
Согласно дополнению в КоАП, принятому городским ЗакСом 8 апреля, неисполнение требований о временной приостановке мероприятий с очным участием граждан, а также работа объектов розничной торговли, общепита, оказания услуг с посещением гражданами таких объектов, грозит должностным лицам штрафом от 30 до 40 тысяч рублей, юридическим лицам — от 200 до 300 тысяч рублей.
Неисполнение гражданами введенных Смольным ограничений в рамках режима повышенной готовности будет наказываться штрафом в 4 тысячи рублей. За повторное нарушение физлица будут наказаны уже на 5 тысяч, должностные лица — на сумму от 40 до 50 тысяч, а юрлица — от 300 тысяч до полумиллиона рублей.