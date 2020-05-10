Масочно-перчаточный режим введен официально. Послаблений — нет.

«Фонтанка» публикует обновленную редакцию правил, по которым до 1 июня будут жить жители и бизнес города на Неве.

Правительство Санкт-Петербурга 9 мая внесло поправки в свое мартовское постановление №121. Это уже 12-е изменение в подзаконный правовой акт, которым в городе введен режим повышенной готовности. «Фонтанка» публикует ключевые положения. Свежие изменения выделены жирным шрифтом.



Фото: Огнев Михаил/"Фонтанка.ру"/Архив

С 12 мая и до 1 июня обязаны все:

использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси. Согласно разъяснениям пресс-службы Смольного, речь о масках (гигиенические, в том числе медицинские маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания) и перчатках (без уточнения), понятие общественного места включает в себя улицу).



До 1 июня запрещено:

Проведение спортивных, культурных, зрелищных и иных массовых мероприятий, публичных мероприятий и посещение их гражданами;

доступ посетителей в музеи, театры, зоопарки, выставочные пространства, кинотеатры, дискотеки, клубы, ночные кабаре (да-да, кабаре!), детские игровые комнаты, развлекательные центры, букмекерские конторы, тотализаторы, пункты приема ставок и посещение их гражданами;

доступ посетителей в аквапарки, плавательные бассейны и фитнес-центры (даже для сборников и профессионалов) и посещение их гражданами;

работа ресторанов, баров, кафе, столовых и иных предприятий общественного питания (можно работать навынос и доставлять заказы на дом, на предприятия и в гостиницы, можно работать столовым на предприятиях) и посещение их гражданами;

оказание услуг каршеринга;

курение кальянов и трубок в любых общественных местах;

распространение печатных материалов посредством из рук в руки (за исключением периодических печатных изданий — газеты и журналы продавать можно);

работа объектов розничной торговли. При этом могут функционировать: продовольственные магазины и магазины, торгующие исключительно товарами первой необходимости, аптеки, АЗС, станции зарядки электротранспорта, табачные лавки, точки продажи периодической печатной продукции, салоны сотовых операторов, в том числе для продажи мобильных устройств, точки по продаже семян и удобрений ;

продовольственные магазины и магазины, торгующие исключительно товарами первой необходимости, аптеки, АЗС, станции зарядки электротранспорта, табачные лавки, точки продажи периодической печатной продукции, салоны сотовых операторов, в том числе для продажи мобильных устройств, точки по продаже семян и удобрений оказание услуг физлицам. При этом можно оказывать любые услуги дистанционным способом, медицинские и реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми и иные социальные услуги, ветеринарные услуги, финансовые услуги (в том числе банковские и страховые), жилищно-коммунальные услуги, услуги по погребению, услуги по ремонту и обслуживанию автотранспорта, услуги по химической чистке и стирке одежды, услуги связи (почтовой, сотовой, фиксированной, спутниковой связи), услуги по обеспечению бесперебойной телекомсетей, центров обработки данных, услуги в сфере информационных технологий, массовых коммуникаций и СМИ ;

любые услуги дистанционным способом, медицинские и реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми и иные социальные услуги, ветеринарные услуги, финансовые услуги (в том числе банковские и страховые), жилищно-коммунальные услуги, услуги по погребению, услуги по ремонту и обслуживанию автотранспорта, услуги по химической чистке и стирке одежды, услуги связи (почтовой, сотовой, фиксированной, спутниковой связи), услуги по обеспечению бесперебойной телекомсетей, центров обработки данных, услуги в сфере информационных технологий, массовых коммуникаций и СМИ оказание социальных услуг, в том числе экскурсий и групповых занятий.

посещение храмов и других религиозных учреждений всем, кроме служителей и персонала;

посещение парков, садов, скверов (согласно перечню);

посещение детских и спортивных площадок (за исключением площадок дежурных детсадов);

предоставление услуг в МФЦ, за исключением услуг в электронной форме и информирования граждан по единому телефону центра 5739000.

посещение гражданами кладбищ, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению и участия в погребении;

В сфере образования до 1 июня запрещено:

Осуществление образовательной деятельности в помещениях образовательных организаций. Могут работать вузы, колледжи и другие образовательные, научные и медицинские организации, ведущие обучение по программам медицинского образования. Школы работают в дистанционном режиме, но им рекомендовано завершить учебный год до 22 мая.

вузы, колледжи и другие образовательные, научные и медицинские организации, ведущие обучение по программам медицинского образования. Школы работают в дистанционном режиме, но им рекомендовано завершить учебный год до 22 мая. Работа детских садов за исключением дежурных групп для работающих родителей с наполняемостью до 12 человек. Частным детским садам рекомендовано с 12 мая по 1 июня создать аналогичные дежурные группы. В период до 1 июня продолжат работу:

Транспорт. За исключением некоторых маршрутов (список утвердил комитет по транспорту);

Гостиницы. Но до 1 июня остановлено бронирование мест и размещение граждан в домах отдыха, пансионатах, санаториях и детских лагерях;

Организации, на которые не распространяются запреты, обязаны: - утвердить стандарты безопасности и уведомить об этом Смольный до 18 мая (или до начала деятельности);

- обеспечить между работником и посетителем дистанцию не менее 1,5 метра;



- обеспечить использование работниками и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук (за исключением случаев нахождения работника в обособленном помещении без присутствия иных лиц).

Люди старше 65 лет обязаны до 1 июня:

соблюдать режим самоизоляции: оставаться дома по месту проживания либо в иных помещениях — жилых и садовых домах.



Это не распространяется на отдельные категории граждан: в частности, работников предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также на работников здравоохранения.

Это не распространяется на отдельные категории граждан: в частности, работников предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также на работников здравоохранения. Жителям старше 65 лет разрешен выезд на дачу. С 30 апреля по 1 июня для пенсионеров восстанавливается льготный проезд в пригородных автобусах и бесплатный проезд в пригородных поездах. Льготный проезд в городском общественном транспорте по-прежнему аннулирован. В период до 1 июня гражданам рекомендовано:

соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 м, в том числе в общественных местах, за исключением общественного транспорта и такси;

не покидать места проживания. Исключения — обращение за экстренной медицинской помощью, поездки на работу, поход в магазин, вынос мусора, выгул домашних животных.