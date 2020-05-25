В петербургских ковид-больницах заканчиваются койки, но в Роспотребнадзоре этого не видят

Петербургские больницы, перепрофилированные под COVID-19, работают с большим перегрузом. Однако глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в России его нет: «Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего здравоохранения, оно сработало, это совершенно очевидно, и сегодня постепенно начинает освобождаться, мы это видим».

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

Смотрела ли Анна Попова на медицинские организации Петербурга, неизвестно, поэтому «Доктор Питер» проверил, как они освобождаются. Пока никак. Практически везде — перегруз.

Как стало известно «Доктору Питеру», в Покровской больнице на сегодня находится более 650 пациентов на 543 койках. По состоянию на 24 мая было выписано 26 человек, поступило 53 пациента. В городской больнице № 20 перегруз ощущался с самого начала пандемии — сегодня резервные койки развернуты даже в операционной. В Александровской больнице — тысячнике — перегруз составляет порядка 30%. В больнице им. Семашко, рассчитанной на 231 койку, к выходным «разгрузили больницу»: осталось 259 пациентов.



Похожая картина во многих городских стационарах, работающих на прием пациентов с коронавирусной инфекцией: заполнены под завязку. И федеральные клиники — не в лучших условиях: нет свободных мест ни в Первом меде, ни в Клинической больнице № 122, ни в других.

Как рассказывают «Доктору Питеру» в клиниках, их просят любыми способами увеличить «коечную мощность». Поэтому в некоторых больницах для пациентов освобождают даже ординаторские, только чтобы не класть людей в коридорах.

Сейчас в Петербурге для пациентов с COVID-19 создано 9028 койко-мест. По информации Смольного, свободны 11% коек — выходит, есть куда госпитализировать чуть более 900 человек. Речь, судя по всему, идет о временном госпитале в «Ленэкспо», который принимает пациентов с легкой формой коронавируса. Пожалуй, это единственное в городе место, где нет дефицита коек — наоборот, здесь явный «недобор». Сейчас, по словам сотрудников временного госпиталя, рассчитанного почти на полторы тысячи коек, находится 330 человек. Но среднетяжелые пациенты, которых и хотели бы перевести в «Ленэкспо» из клиник, категорически отказываются от перевода — боятся.



Напомним, в Петербурге помощь больным с коронавирусом оказывают уже 23 стационара. На развертывание коечного фонда из федерального бюджета в Петербург поступило 4,3 млрд рублей. Как заявил губернатор Александр Беглов на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению COVID-19, для перехода к снятию ограничительных мер в Петербурге должно быть свободно не менее 50% от потребности в инфекционных койках. Поэтому дополнительно планируется развернуть еще 1250 коек.

Тем временем, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России нет перегрузки здравоохранения. «Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего здравоохранения, оно сработало, это совершенно очевидно, и сегодня постепенно начинает освобождаться, мы это видим», — цитирует главного санврача ТАСС.

Ирина Фигурина

© Доктор Питер

