Спрос на маски в вендинговых аппаратах в петербургском метро упал. В газетных киосках продают больше в несколько раз

Гендиректор второго оператора «Вендинг С» (19 станций) Роман Савушкин сообщил, что более или менее заметный спрос был в первые дни, сейчас кое-где выходит всего по 5 комплектов. «Объем продаж зависит от станции, — рассказал он.- В «Шушарах» даже в пиковые дни продавали 9 комплектов в сутки; на более загруженных сейчас берут по 30–50 в сутки». В «Вендэкс Ритейл» (22 станции) об оборотах говорить не стали.

Как сообщили 25 мая «Фонтанке» в компании Uvenco (аппараты стоят на 23 станциях), минимальный объём продаж из одного автомата в день — 7 комплектов «маска+перчатки». Средний показатель — 23 комплекта в день из одного автомата.

«Мы изначально не ожидали и не ожидаем в дальнейшем ажиотажного спроса на маски и перчатки в автоматах, поскольку сейчас СИЗ представлены в достаточном числе традиционных каналов покупок, от аптек и супермаркетов до интернет-магазинов, — говорит Игорь Луббо, директор Uvenco в Санкт-Петербурге. — Большого разрыва между спросом и предложением нет. Сейчас многие люди идут в метро, уже имея средства защиты, ведь до метро многие добираются на общественном транспорте, а значит, уже имеют необходимый комплект средств индивидуальной защиты».



В то же время у газетной сети «Первая полоса», которая является самым крупным распространителем масок и перчаток в метро, продажи одного киоска составляют от 30 до 400 комплектов.



Напомним, обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах и на транспорте в Петербурге было введено после майских праздников. После этого на станциях метрополитена были расставлены вендинговые автоматы, где можно приобрести средства индивидуальной защиты.

