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25.05.2020 19:28
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Спрос на маски в вендинговых аппаратах в петербургском метро упал. В газетных киосках продают больше в несколько раз

Ажиотаж первых дней после введения обязательного масочного режима на транспорте спал. Сейчас объемы продаж в вендинговых аппаратах в метро исчисляются десятками комплектов.

Как сообщили 25 мая «Фонтанке» в компании Uvenco (аппараты стоят на 23 станциях), минимальный объём продаж из одного автомата в день — 7 комплектов «маска+перчатки». Средний показатель — 23 комплекта в день из одного автомата.

Гендиректор второго оператора «Вендинг С» (19 станций) Роман Савушкин сообщил, что более или менее заметный спрос был в первые дни, сейчас кое-где выходит всего по 5 комплектов. «Объем продаж зависит от станции, — рассказал он.- В «Шушарах» даже в пиковые дни продавали 9 комплектов в сутки; на более загруженных сейчас берут по 30–50 в сутки». В «Вендэкс Ритейл» (22 станции) об оборотах говорить не стали.

«Мы изначально не ожидали и не ожидаем в дальнейшем ажиотажного спроса на маски и перчатки в автоматах, поскольку сейчас СИЗ представлены в достаточном числе традиционных каналов покупок, от аптек и супермаркетов до интернет-магазинов, — говорит Игорь Луббо, директор Uvenco в Санкт-Петербурге. — Большого разрыва между спросом и предложением нет. Сейчас многие люди идут в метро, уже имея средства защиты, ведь до метро многие добираются на общественном транспорте, а значит, уже имеют необходимый комплект средств индивидуальной защиты».

В то же время у газетной сети «Первая полоса», которая является самым крупным распространителем масок и перчаток в метро, продажи одного киоска составляют от 30 до 400 комплектов.

Напомним, обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах и на транспорте в Петербурге было введено после майских праздников. После этого на станциях метрополитена были расставлены вендинговые автоматы, где можно приобрести средства индивидуальной защиты.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Kot Piter
Сразу было ясно, что купят исключительно один комплект - для "ментов".
igorvandrop
Не кормите этого игорного короля, кто поставил эти аппараты. Есть где купить маски в городе и даже дешевле можно найти. Пусть ужрутся эти люди в убытках.
Киргуду
Ха-ха.
А сколько денег было вбухано...
В закупку масок, в доставку аппаратов на станции, в перенастройку их, в аренду...
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