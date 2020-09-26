FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +17
76.82р89.66р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
26.09.2020 13:05
0
Печать

В центре «Вектор» допустили пожизненный иммунитет к COVID-19. Для этого надо тяжело переболеть

Гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что не исключает формирование пожизненного иммунитета к новому коронавирусу.

«При определенных особенностях иммунной системы, и в случае, если это было тяжелое течение заболевания, я могу предположить, что пожизненный иммунитет может быть сформирован», — рассказал Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцины» на телеканале «Россия-1» 26 сентября. При этом для тех, кто переболел в легкой форме или вовсе без симптомов, в будущем может потребоваться вакцинация — в зависимости от уровня сформировавшегося иммунитета.

Напомним, в «Векторе» подчеркнули, что его вакцина не обеспечит пожизненного иммунитета, но точно сможет защитить от COVID-19 как минимум на полгода. Первая фаза клинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона» завершена, сейчас препарат проходит второй этап. На третьем для исследований вакцины будут приглашены не менее 3 тысяч добровольцев.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о главном недостатке первой российской вакцины от COVID-19 Sputnik V, которую разработал Центр им. Гамалеи. «Препятствием при использовании таких вакцин может быть присутствие у человека антител к вирусному вектору. В этом случае полноценный иммунный ответ может не сформироваться», — рассказали в ведомстве. Глава центра Александр Гинцбург посоветовал делать повторную вакцинацию.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний