Глава Центра имени Гамалеи посоветовал прививаться против COVID-19 дважды

Повторная вакцинация от коронавируса поможет усилить защитные свойства организма в 4 — 6 раз. О важности повторной прививки заявил Александр Гинцбург, директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, где разработали первую вакцину от COVID-19 «Спутник V».

«При второй вакцинации у нас иммунная система… всю свою энергию, все свои способности... направляет для того, чтобы еще усилить образование антител и, самое главное, чтобы образовались клетки памяти... Это дает возможность создать очень стойкий, продолжительный иммунитет именно к нужному белку коронавируса, то есть белку короны, тем самым повышая иммунный ответ, иммунную защиту вакцинируемого в четыре, пять, шесть и более раз», — рассказал Гинцбург 15 сентября в эфире Первого канала.