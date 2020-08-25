Минздрав одобрил финальные испытания российской вакцины от COVID-19. Они растянутся не на один год
Минздрав России выдал разрешение на финальную фазу клинического исследования вакцины от COVID-19 «Спутник V». Реакцию на уже запущенный в производство отечественный препарат будут изучать больше двух лет.
Как сообщает российское министерство здравоохранения 25 августа, Центр имени Гамалеи получил добро на пострегистрационное тестирование своей разработки. В контрольную группу войдут 40 тысяч добровольцев старше 18 лет, каждый четвёртый вместо препарата получит плацебо.
«Продолжительность участия в исследовании для каждого добровольца — полгода со дня вакцинации. Исследование пройдет на базе ряда государственных лечебных учреждений города Москвы», — сообщает Минздрав.
Согласно реестру разрешений на проведение клинических исследований, последняя фаза проверки вакцины для профилактики коронавируса от Центра Гамалеи продлится до 31 декабря 2022 года.
Колоть её предполагается в московских поликлиниках № 220, № 62, № 2, № 212, а также в больнице имени Кончаловского, консультативно-диагностической поликлинике № 121 и в больнице имени Жадкевича.
Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пострегистрационные испытания начнутся 4–5 сентября, 30 тысяч доз уже готовы.
«Производить вакцины планируют компании «Генериум», «Биннофарм» и «Р-фарм»», — добавляет оперштаб.
Российская вакцина, получившая международное наименование «Sputnik V», зарегистрирована 11 августа 2020 года. Её запустили в производство до того, как провели через все положенные этапы проверок.
В июле её защитные свойства параллельно испытывали на людях и игрунковых обезьянах. Среди побочных эффектов отмечены увеличение лимфоузлов и гриппоподобный синдром. Ранее «Фонтанка» писала, что входит в состав вакцины.