Минздрав одобрил финальные испытания российской вакцины от COVID-19. Они растянутся не на один год

Минздрав России выдал разрешение на финальную фазу клинического исследования вакцины от COVID-19 «Спутник V». Реакцию на уже запущенный в производство отечественный препарат будут изучать больше двух лет.



Как сообщает российское министерство здравоохранения 25 августа, Центр имени Гамалеи получил добро на пострегистрационное тестирование своей разработки. В контрольную группу войдут 40 тысяч добровольцев старше 18 лет, каждый четвёртый вместо препарата получит плацебо.

«Продолжительность участия в исследовании для каждого добровольца — полгода со дня вакцинации. Исследование пройдет на базе ряда государственных лечебных учреждений города Москвы», — сообщает Минздрав.