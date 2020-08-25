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25.08.2020 12:29
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Защитные свойства российской вакцины от COVID-19 испытывают на игрунковых обезьянах

Разработчик российской вакцины от COVID-19 институт Гамалеи проводит исследование протективности препарата на игрунковых обезьянах. Результаты планируется получить к ноябрю 2020 года.

На научно-исследовательскую работу «Проведение исследований протективности на модели игрунковых обезьян (Callithrix jacchus) векторной вакцины для профилактики COVID-19 на основе рекомбинантных аденовирусов, экспрессирующих ген S-белка вируса SARS-CoV-2» «Фонтанка» обратила внимание 25 августа. Институт Гамалеи поручил ее сторонней организации, название не раскрывается. Работы стоимостью почти 3 миллиона рублей будут оплачены из средств учреждения, а не бюджета.

Фото: Коллаж/Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)/sputnikvaccine.com

Исследование вакцины, получившей международное наименование Sputnik V, на игрунковых обезьянах началось в июле этого года, когда шли испытания в 1–2-й фазах на людях. Разработчик отмечал серию нежелательных явлений и побочных эффектов https://www.fontanka.ru/2020/08/11/69416050/. Итоги исследований на приматах, следует из документации НИР, должны подвести к 1 ноября 2020 года.

Вакцина получила госрегистрацию 11 августа 2020 года. На днях, анонсировал институт Гамалеи, должны начаться испытания в 3-й фазе, на десятках тысяч добровольцев. Осенью планируется начать вакцинацию населения.

Третью, финальную, фазу клинических испытаний проходят вакцины из Китая и Великобритании. Россия участвует в этих исследованиях. Китайский препарат Ad5-nCoV от компании CanSino получат 625 добровольцев. Британская вакцина AZD1222 Оксфордского университета и компании AstraZeneca тоже проходит масштабные испытания, в том числе в петербургских медучреждениях.

Фото: Коллаж/Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)/sputnikvaccine.com

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Комментарии (4)

260638651
Фонтанка, это испытания, необходимые для разрешения вакцинирования детей. Проверяйте информацию прежде чем публиковать.
asgard
На людях то уже испытали! Пошто обезъянок морить? "Добровольцы" из гамалеи да и сама дочь путина на себе попробовала.
Piter Russo
Сначала испытали на людях, а теперь на обезьянах, какое гуманное отношение к животным!
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