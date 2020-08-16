Глава НИЦ им. Гамалеи: Вакцинация десятков тысяч человек против коронавируса начнётся через 7–10 дней

Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной НИЦ имени Гамалеи, начнутся через неделю — полторы. Об этом заявил глава центра Александр Гинцбург.

В данный момент набирают желающих принять участие в испытаниях. Для этого департамент здравоохранения Москвы определит 7–8 поликлинических баз столицы. На этом этапе исследования понадобится несколько десятков тысяч человек. Их застрахуют.

«Думаю, что от 4 до 6 месяцев будут продолжаться пострегистрационные исследования», — цитирует Гинцбурга РИА «Новости».