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16.08.2020 12:47
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Глава НИЦ им. Гамалеи: Вакцинация десятков тысяч человек против коронавируса начнётся через 7–10 дней

Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной НИЦ имени Гамалеи, начнутся через неделю — полторы. Об этом заявил глава центра Александр Гинцбург.

В данный момент набирают желающих принять участие в испытаниях. Для этого департамент здравоохранения Москвы определит 7–8 поликлинических баз столицы. На этом этапе исследования понадобится несколько десятков тысяч человек. Их застрахуют.

«Думаю, что от 4 до 6 месяцев будут продолжаться пострегистрационные исследования», — цитирует Гинцбурга РИА «Новости».

О регистрации Минздравом России первой вакцины против коронавируса «Спутник V» заявил 11 августа президент Владимир Путин. По его словам, привилась в числе добровольцев-испытателей и его дочь. Уже выпущена первая партия. Первыми вакцинировать будут медиков и учителей. Глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия согласовала производство вакцины в пяти странах, где возможно в общем произвести 500 миллионов доз за год.

Подробнее об особенностях первой зарегистрированной в России вакцины читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (18)

krasnonosov
Пенсионный фонд России потирает ручки в ожидании предстоящей колоссальной экономии средств.
Бюджетники, в колонну по двое становииись!!!
22ilves
ни разу не прививалась ни от одного из гриппов. Пошли они все лесом со своими вакцинами. Да, было пару раз несладко. Но - неделя дома и все. Главное - следить за своим базовым здоровьем и весом. А то мои ровесники и ровесницы к 50 годам наели по центнеру, на 5 этаж не могут без лифта, на велике после 15 км в канаве отпыхиваются и .....опа метр на метр. А потом паника - ах, мы в группе риска!
Mozg
А кто откажется- отключим газ!
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