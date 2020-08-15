Россия одобрила финальные испытания китайской вакцины - аналога отечественного «Sputnik V»

Россия присоединилась к международным клиническим исследованиям одной из самых перспективных вакцин от COVID-19. Разработчику препарата Ad5-nCoV, китайской компании CanSino, выдано разрешение на испытания в восьми медицинских стационарах.



На выданное Минздравом разрешение китайской фармкомпании «Фонтанка» обратила внимание 15 августа. По его условиям, Россия будет участвовать в 3-й, заключительной, фазе испытаний Ad5-nCoV. Они носят международный характер.



В России вакцину получат 625 добровольцев, всего по миру таких участников более пяти тысяч. Многоцентровое, рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование в параллельных группах рассчитано до 31 июля 2021 года. Его цель - оценка эффективности, реактогенности и безопасности рекомбинантной вакцины Ad5-nCoV против новой коронавирусной инфекции у взрослых добровольцев..

