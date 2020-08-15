Россия одобрила финальные испытания китайской вакцины - аналога отечественного «Sputnik V»
Россия присоединилась к международным клиническим исследованиям одной из самых перспективных вакцин от COVID-19. Разработчику препарата Ad5-nCoV, китайской компании CanSino, выдано разрешение на испытания в восьми медицинских стационарах.
На выданное Минздравом разрешение китайской фармкомпании «Фонтанка» обратила внимание 15 августа. По его условиям, Россия будет участвовать в 3-й, заключительной, фазе испытаний Ad5-nCoV. Они носят международный характер.
В России вакцину получат 625 добровольцев, всего по миру таких участников более пяти тысяч. Многоцентровое, рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование в параллельных группах рассчитано до 31 июля 2021 года. Его цель - оценка эффективности, реактогенности и безопасности рекомбинантной вакцины Ad5-nCoV против новой коронавирусной инфекции у взрослых добровольцев..
Организацией, привлеченной разработчиком CanSino Biologics Inc., стала российская компания «Петровакс Фарм», входящая в группу «Интеррос» Владимира Потанина.
Исследование проведут на базе восьми медицинских центров, в том числе частных. От Санкт-Петербурга выступают НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава, научно-исследовательский центр «Эко-безопасность». Также участвуют Сеченовский университет и ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
CanSino первым стал испытывать вакцину на людях. 2-я фаза с участием более полутысячи добровольцев завершилась в июле 2020 года.
Препарат Ad5-nCoV представляет рекомбинантную вакцину против нового коронавируса SARS-Cov-2 на основе аденовирусного вектора 5-го типа. По таком же принципу создана российская вакцина «Гам-Ковид-Вак», международное наименование Sputnik V. О ее составе писала «Фонтанка».
Sputnik V зарегистрировали в России 11 августа, об этом сообщил Владимир Путин. Разработчик, центр Гамалеи, признал, что эпидемиологическая эффективность препарата не изучалась.
К презентации российской вакцины международное сообщество отнеслось прохладно. Эксперты указывали на явную недостаточность исследований, в которых участвовало всего 38 человек, ВОЗ заявила о нехватке информации о Sputnik V, Евросоюз предпочел разработку Оксфордского университета и компании AstraZeneca.
К 3-й фазе испытаний, с участием значительного количества добровольцев, Россия еще не приступила.