ЕС не собирается покупать российскую вакцину от коронавируса. Еврокомиссия выбрала британскую разработку

«Еврокомиссия заключила первый договор на закупку до 400 млн доз будущей вакцины против COVID-19 от AstraZeneca», — сообщила 14 августа председатель высшего органа исполнительной власти ЕС Урсула фон дер Ляйен в twitter.

Еврочиновники опубликовали «стратегию в отношении вакцин». Комиссия поддержит ускоренную разработку «безопасных и эффективных» препаратов в период от 12 до 18 месяцев. В данный момент в ЕС делают упор на вакцину от AstraZeneca, за которой стоят ученые Оксфордского университета.

11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Германия сообщила, что готова использовать разработку из РФ при условии публикации всех исследований. Ранее в ВОЗ со скепсисом комментировали новости о скором запуске российской вакцины.

Как писала «Фонтанка», Центр Гамалеи не до конца уверен в надежности своей разработки. В своем отчете ученые указывали на большое количество нежелательных явлений после приема вакцины, отсутствие данных о продолжительности защиты препарата от инфекции и о том, что клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились.