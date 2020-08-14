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14.08.2020 14:51
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ЕС не собирается покупать российскую вакцину от коронавируса. Еврокомиссия выбрала британскую разработку

Европейская комиссия собирается закупить 400 млн доз вакцины от COVID-19 у британской фармацевтической компании.

«Еврокомиссия заключила первый договор на закупку до 400 млн доз будущей вакцины против COVID-19 от AstraZeneca», — сообщила 14 августа председатель высшего органа исполнительной власти ЕС Урсула фон дер Ляйен в twitter.

Еврочиновники опубликовали «стратегию в отношении вакцин». Комиссия поддержит ускоренную разработку «безопасных и эффективных» препаратов в период от 12 до 18 месяцев. В данный момент в ЕС делают упор на вакцину от AstraZeneca, за которой стоят ученые Оксфордского университета.

11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Германия сообщила, что готова использовать разработку из РФ при условии публикации всех исследований. Ранее в ВОЗ со скепсисом комментировали новости о скором запуске российской вакцины.

Как писала «Фонтанка», Центр Гамалеи не до конца уверен в надежности своей разработки. В своем отчете ученые указывали на большое количество нежелательных явлений после приема вакцины, отсутствие данных о продолжительности защиты препарата от инфекции и о том, что клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились.

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Комментарии (5)

Smirnoff
Ну так, где хозяин сказал закупить,там и закупят,других вариантов и не предполагалось.
Nafanka
Да ладно, нормальный ход - посмотрим "чья возьмёт"... )))
Европе - не привыкать со времён чумных эпидемий в масках с чесноком ходить... )))
prosto262130721
Правильно, надо Британию поддержать, у которой финансовое положение "не ах" ввиду выхода из ЕС и коронавируса.
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