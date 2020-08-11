«Поучаствовала в эксперименте». Дочь Путина сделала прививку от коронавируса
Президент России объявил, что одна из его дочерей сделала себе прививку от COVID-19.
«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте», — заявил 11 августа Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, посла первого укола у дочери главы государства поднялась температура до 38, а затем опустилась. После второго укола «все сошло на нет».
«Чувствует себя хорошо», — резюмировал Путин.
11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса.