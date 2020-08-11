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11.08.2020 11:44
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«Поучаствовала в эксперименте». Дочь Путина сделала прививку от коронавируса

Президент России объявил, что одна из его дочерей сделала себе прививку от COVID-19.

«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте», — заявил 11 августа Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, посла первого укола у дочери главы государства поднялась температура до 38, а затем опустилась. После второго укола «все сошло на нет».

«Чувствует себя хорошо», — резюмировал Путин.

11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса.

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Комментарии (15)

ira14
Также и в Германии парламент сделал, и обыкновенные люди тоже от свинного гриппа, а что было дальше? Люди стали заболевать нарколепсией, нарушение функции сна, а парламенту ничего.Вывод парламену делали совсем другие прививки.
Ilya9
почему нашу прозападную общественность так корежит от одного только упоминания Путина?)) В любой связи)
Капитан Очевидность2
"Одна из моих дочерей..."
Хоть кто-нибудь знает как они выглядят?
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