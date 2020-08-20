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20.08.2020 17:04
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СМИ узнали, когда начнут колоть вакцину от коронавируса после регистрации

Источник «Интерфакса» назвал сроки нового этапа испытаний вакцины от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований. Об этом агентство сообщает 20 августа.

«Разрешение будет получено в пятницу или понедельник. Но еще около недели уйдет на обучение врачей, составление базы добровольцев, получение согласий, оформление страховок. Реально колоть вакцину на пострегистрационных исследованиях в Москве начнут скорее к концу следующей недели», — сообщил источник в правительстве.

При этом ни исследователи, ни испытуемые не будут знать, что им вкалывают — настоящую вакцину или плацебо. Отсматривать результаты поручено внешнему контролеру.

К исследованиям подготовят 30 тыс. доз вакцины и 10 тыс. доз плацебо. Участие в нем будет добровольным.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург уверял, что в оборот созданную вакцину в ряде регионов могут пустить уже в конце августа.

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Комментарии (2)

Piter Pen
Забавно будет если антитела появятся у тех кому вколотят плацебо, человек думая что у него вакцина мысленно выработает антитела))
a.159753123
Аааа, ну вот и испытают нормально! А то, видите ли, 38 испытуемых им, понимаешь, мало...
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