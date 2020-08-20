СМИ узнали, когда начнут колоть вакцину от коронавируса после регистрации
Источник «Интерфакса» назвал сроки нового этапа испытаний вакцины от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований. Об этом агентство сообщает 20 августа.
«Разрешение будет получено в пятницу или понедельник. Но еще около недели уйдет на обучение врачей, составление базы добровольцев, получение согласий, оформление страховок. Реально колоть вакцину на пострегистрационных исследованиях в Москве начнут скорее к концу следующей недели», — сообщил источник в правительстве.
При этом ни исследователи, ни испытуемые не будут знать, что им вкалывают — настоящую вакцину или плацебо. Отсматривать результаты поручено внешнему контролеру.
К исследованиям подготовят 30 тыс. доз вакцины и 10 тыс. доз плацебо. Участие в нем будет добровольным.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург уверял, что в оборот созданную вакцину в ряде регионов могут пустить уже в конце августа.