СМИ узнали, когда начнут колоть вакцину от коронавируса после регистрации

Источник «Интерфакса» назвал сроки нового этапа испытаний вакцины от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований. Об этом агентство сообщает 20 августа.



«Разрешение будет получено в пятницу или понедельник. Но еще около недели уйдет на обучение врачей, составление базы добровольцев, получение согласий, оформление страховок. Реально колоть вакцину на пострегистрационных исследованиях в Москве начнут скорее к концу следующей недели», — сообщил источник в правительстве.



При этом ни исследователи, ни испытуемые не будут знать, что им вкалывают — настоящую вакцину или плацебо. Отсматривать результаты поручено внешнему контролеру.

