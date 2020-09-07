Разработчик сократил сроки исследований на полтора года, следует из обновленного протокола. Завершение 3-й фазы перенесли с декабря 2022-го на 1 мая 2021-го.

На измененный протокол, опубликованный в разделе клинических исследований Национальной медицинской библиотеки США, «Фонтанка» обратила внимание 7 сентября.

Разработчик российской вакцины от коронавирусной инфекции, Научный центр имени Гамалеи, скорректировал протокол 3-й фазы клинических исследований. Их длительность существенно сокращена. Качество препарата оценят по количеству заболевших COVID-19.

Корректировка позволила российскому разработчику опередить зарубежных коллег. Китайская компания CanSino планирует завершить 3-ю фазу испытаний вакцины Ad5-nCoV к 31 июля 2021 года, а исследование совместной разработки Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca — вакцины AZD1222 — распланировано до конца 2021-го. Оба исследования носят международный характер, в них участвует и Россия.



Испытания «Гам-Ковид-Вак» по опубликованному протоколу пройдут только в России. В них поучаствуют 40 тысяч человек. Вакцину получат 30 тысяч, остальным введут плацебо.



Основным показателем результата будет процент участников исследования, заболевших COVID-19 в течение шести месяцев после приема первой дозы. Их сравнят с количеством зараженных испытуемых, получивших плацебо.



«Демонстрация превосходства комбинированной векторной вакцины «Гам-Ковид-Вак» против коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, по сравнению с плацебо», — говорится в протоколе.



Межрегиональное общество специалистов доказательной медицины отметило, что в протоколе не указали клинически значимую величину эффекта и статистическую мощность.

