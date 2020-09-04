Вакцина «Спутник V» готовится поступить в гражданский оборот. Людей из групп риска могут начать прививать уже в сентябре

По его словам, сейчас вакцину доставили в медицинские центры, где будет проходить вакцинация добровольцев в рамках третьего этапа тестирования препарата. Наблюдения продлятся до полугода.

«В ближайшее время, с 10 по 13 число <...> мы должны получить разрешение на выпуск партии в гражданский оборот. Соответственно, вот с этого момента, когда партия выйдет в гражданский оборот, и начнется вакцинация населения. <...> Задача ставится Минздравом — защитить группы риска», — заявил 4 сентября Денис Логунов в эфире «России 24».

Заместитель директора по научной работе Центра им. Гамалеи рассказал о дальнейшем использовании российской вакцины от COVID-19.

Логунов сообщил, что данные об исследованиях в скором времени могут быть опубликованы.

В начале недели глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация населения страны от коронавируса планируется после ноября этого года. При этом в испытаниях «Спутника V» смогут принять участие россияне старше 60 лет.

Первые поставки отечественной вакцины будут налажены в сентябре. В Москве участие в пострегистрационных исследованиях смогут принять 40 тыс. человек.

В комздраве Петербурга пообещали приложить усилия, чтобы от коронавируса привилось как можно больше горожан. Подробнее о второй волне в Северной столице читайте в нашем материале.

11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку.