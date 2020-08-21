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21.08.2020 16:01
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Минздрав одобрил финальные испытания британской вакцины от COVID-19 на российских добровольцах, в том числе в Петербурге

Минздрав России выдал разрешение на финальную фазу клинического исследования вакцины от COVID-19 разработки Оксфордского университета. В проводимых по всему миру испытаниях участвуют два медицинских учреждения из Петербурга.

Запись в российском реестре разрешений на проведение клинических исследований вакцины AZD1222 появилась 21 августа 2020 года.

«Открытое исследование III фазы для определения безопасности и иммуногенности препарата AZD1222, нереплицирующейся векторной вакцины ChAdOx1, для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых», — описывается протокол клинического исследования в реестре.

Испытания будет проводить британско-шведская компания AstraZeneca в двух городах. В Петербурге — на базе НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, Первого медуниверситета имени академика И. П. Павлова и компании «Куратор», в Москве — на базе «Фирмы ОРИС».

Международное клиническое исследование рассчитано до конца 2021 года. В нем участвуют 150 добровольцев из России и десятки тысяч человек по всему миру.

На этой неделе Еврокомиссия заявила о предпочтении препарата AZD1222 российскому аналогу «Гам-Ковид-Вак», международное наименование Sputnik V.

Ранее Минздрав одобрил финальную часть клинических исследований китайской вакцины Ad5-nCoV от компании CanSino.

Британский и китайский препараты не зарегистрированы. По международным нормам регистрировать вакцины принято после завершения 3-й фазы клинических исследований.

Российская вакцина «Гам-Ковид-Вак» зарегистрирована досрочно, в ходе 1–2-й фаз клинических исследований. Разработчик, Институт Гамалеи, признает, что препарат не проходил проверку на эпидемиологическую эффективность, а начальные исследования на людях показали существенное количество нежелательных явлений. В инструкции по применению указан длинный список побочных эффектов и противопоказаний.

К пострегистрационной 3-й фазе клинических исследований — аналогу той, что проводят CanSino и AstraZeneca, — Институт Гамалеи еще не приступал, сообщил 21 августа помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Разработчик готовит пакет документов. Пострегистрационные испытания пройдут параллельно вакцинации населения.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Maxi 555
Всем добровольцам медаль путина за отвагу.
260638651
Фонтанка, вы ошиблись:

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"На этой неделе Еврокомиссия заявила о предпочтении препарата AZD1222 российскому аналогу «Гам-Ковид-Вак», международное наименование Sputnik V"
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Еврокомиссия ни слова не сказала про российскую вакцину, не вводите людей в заблуждение. Они просто заключили договор на закупку вакцин с AstraZeneca - про другие вакцины никаких заявлений они не делали, включая вакцину «Гам-Ковид-Вак» / Sputnik V.

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