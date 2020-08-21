Минздрав одобрил финальные испытания британской вакцины от COVID-19 на российских добровольцах, в том числе в Петербурге

Минздрав России выдал разрешение на финальную фазу клинического исследования вакцины от COVID-19 разработки Оксфордского университета. В проводимых по всему миру испытаниях участвуют два медицинских учреждения из Петербурга.



Запись в российском реестре разрешений на проведение клинических исследований вакцины AZD1222 появилась 21 августа 2020 года.



«Открытое исследование III фазы для определения безопасности и иммуногенности препарата AZD1222, нереплицирующейся векторной вакцины ChAdOx1, для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых», — описывается протокол клинического исследования в реестре.

