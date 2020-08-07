Минздрав анонсировал регистрацию первой в мире вакцины против COVID-19. Это противоречит собственному приказу ведомства

Как сообщили «Фонтанке» в НЦЭСМП, все исследования подчиняются утвержденным Минздравом «Правилам проведения экспертизы лекарственных средств для медицинского применения» (приказ № 750н от 26 августа 2010 года).

Гриднев уточнил, что вакцина Гамалеи одновременно с третьим этапом проходит экспертизу. Ее проводит ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава (НЦЭСМП) — единственное уполномоченное в России учреждение.

О точной дате регистрации вакцины заявил замминистра здравоохранения Олег Гриднев. «Регистрация вакцины, разработанной в Центре Гамалеи, будет 12 августа. Сейчас идет последний этап [испытаний], третий», — цитирует чиновника 7 августа РИА Новости.

Экспертиза основывается на принципах независимости эксперта, объективности, всесторонности и полноты исследований, следует из приказа Минздрава:

«Эксперт не может находиться в какой-либо зависимости от лица, назначившего эту экспертизу, разработчика лекарственного средства или других заинтересованных в результатах экспертизы лиц».

Задание на экспертизу вакцины Гамалеи «Гам-Ковид-Вак» выдал Минздрав. В комиссию входят не менее трех экспертов, их имена не афишируются. Приказ Минздрава запрещает им разглашать сведения, ставшие известными в связи с проведением экспертизы лекарственного средства, тем самым предварительные результаты исследования «Гам-Ковид-Вак» не должны быть доступны чиновникам Минздрава или разработчику.

Более того, предварительные выводы не могут быть известны ни главе комиссии, ни директору НЦЭСМП Юрию Олефиру.

«Каждый член экспертной комиссии независимо и самостоятельно проводит исследования, оценивает результаты и формулирует выводы, — уточнили в научном центре. — При прямом или косвенном вмешательстве в процесс экспертизы лиц, не участвующих в ее проведении, но оказавших влияние на процесс и результаты ее проведения, Минздрав должен назначить повторную экспертизу».