«Это как момент запуска спутника». Глава РФПИ заявил, что Россия будет первой в создании вакцины от коронавируса

Разработку российской вакцины от коронавируса сравнил с запуском СССР первого искусственного спутника Земли гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.



«Это как момент запуска спутника. Американцы были удивлены, когда услышали сигнал спутника. То же самое и с этой вакциной. Россия будет в этом первой», — сказал Дмитриев 29 июля в интервью CNN. Дмитриев добавил, что российские ученые не стремятся быть первыми, но хотят защитить людей.



РФПИ является инвестором Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, который получил государственное задание на разработку вакцины от коронавируса. Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщал, что ее могут зарегистрировать до 10 августа.

