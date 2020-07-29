«Это как момент запуска спутника». Глава РФПИ заявил, что Россия будет первой в создании вакцины от коронавируса
Разработку российской вакцины от коронавируса сравнил с запуском СССР первого искусственного спутника Земли гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Это как момент запуска спутника. Американцы были удивлены, когда услышали сигнал спутника. То же самое и с этой вакциной. Россия будет в этом первой», — сказал Дмитриев 29 июля в интервью CNN. Дмитриев добавил, что российские ученые не стремятся быть первыми, но хотят защитить людей.
РФПИ является инвестором Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, который получил государственное задание на разработку вакцины от коронавируса. Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщал, что ее могут зарегистрировать до 10 августа.
В минувшую пятницу, 24 июля, о разрешении начать клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах рассказал и Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», на который правительство также возлагает большие надежды. Также в разработке участвует петербургский Институт вакцин и сывороток ФМБА.
Власти страны заявили, что планируют запустить производство препарата в конце лета — начале осени 2020 года. В то же время СМИ со ссылкой на источники сообщили, что массовая вакцинация начнётся не раньше следующего года.
Центр имени Гамалеи разработал жидкую и лиофилизированную формы вакцины. Клинические исследования проходили в клинике Сеченовского университета и в Главном военном госпитале имени академика Бурденко.
«Фонтанка» подробно писала, как Центром Гамалеи готовится одна из российских вакцин от COVID-19 и почему она может оказаться не лучшим решением.