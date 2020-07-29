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29.07.2020 09:10
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«Это как момент запуска спутника». Глава РФПИ заявил, что Россия будет первой в создании вакцины от коронавируса

Разработку российской вакцины от коронавируса сравнил с запуском СССР первого искусственного спутника Земли гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Это как момент запуска спутника. Американцы были удивлены, когда услышали сигнал спутника. То же самое и с этой вакциной. Россия будет в этом первой», — сказал Дмитриев 29 июля в интервью CNN. Дмитриев добавил, что российские ученые не стремятся быть первыми, но хотят защитить людей.

РФПИ является инвестором Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, который получил государственное задание на разработку вакцины от коронавируса. Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщал, что ее могут зарегистрировать до 10 августа.

В минувшую пятницу, 24 июля, о разрешении начать клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах рассказал и Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», на который правительство также возлагает большие надежды. Также в разработке участвует петербургский Институт вакцин и сывороток ФМБА.

Власти страны заявили, что планируют запустить производство препарата в конце лета — начале осени 2020 года. В то же время СМИ со ссылкой на источники сообщили, что массовая вакцинация начнётся не раньше следующего года.

Центр имени Гамалеи разработал жидкую и лиофилизированную формы вакцины. Клинические исследования проходили в клинике Сеченовского университета и в Главном военном госпитале имени академика Бурденко.

«Фонтанка» подробно писала, как Центром Гамалеи готовится одна из российских вакцин от COVID-19 и почему она может оказаться не лучшим решением.

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Комментарии (7)

Альтруист-2
"Самые большие в мире микросхемы" (ТМ). "Вакцина без апробации для населения"...
вадики
Блиииииииин только Рогозина не допускайте -он и так все спутники и космос про....рал а не то мы все в зомби превратимся((((
Павел Михайлов
Дмитриеву эту вакцину и колоть.
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