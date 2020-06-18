В российском правительстве надеются запустить производство вакцины от коронавируса в августе

Завершение клинических испытаний и выход на массовое производство вакцины от коронавируса запланировано на конец августа — начало сентября. Об этом 18 июня заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. Ее слова приводит ТАСС.

Основные три надежды правительства на ФГБУ «Институт им. Гамалеи», центр «Вектор» и Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин, сывороток ФМБА. Голикова рассчитывает, что испытания и запуск производства пройдут согласно графику, который был разработан по поручению российского президента. Она также добавила, что разработчики «очень стараются», чтобы успеть к осени и «профилактически защитить» население.