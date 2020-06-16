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16.06.2020 20:53
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В России начинают испытание вакцины против СOVID-19 на людях. Но «успокоиться» получится не раньше 2021 года

Испытание вакцины от коронавируса, которую создали в научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начнётся в среду, 17 июня. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Разрешение на клинические исследования выдано /…/ с завтрашнего дня должны приступить», – заявил он 16 июня, выступая на Первом канале.

По словам Мурашко, «успокоиться» по поводу темы распространения коронавируса, вероятно, можно будет в феврале 2021 года. Именно к этому времени в мире должна сформироваться «фармацевтически управляемая ситуация».

По оценкам медиков, остановка цепочки заболевания происходит, когда популяционный иммунитет приближается к 50 – 60%. До этих пор коронавирусные ограничения должны сохраняться.

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