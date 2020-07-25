Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса будет добровольной

Решение о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 каждый житель страны будет принимать самостоятельно. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Вакцинация будет добровольная, но мы видим, что интерес населения очень высокий», — сказал он в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1» 25 июля (цитата по ТАСС).
Как сообщалось ранее, над созданием лекарства от коронавируса работает несколько групп российских учёных. Правительство возлагает особые надежды на разработки сотрудников трёх учреждений: Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ (совместно с Минобороны), а также петербургского института вакцин и сывороток ФМБА и новосибирского «Вектора» Роспотребнадзора.
Центр имени Гамалеи уже завершил клинические испытания вакцины. «Вектор» только к ним приступил.
Власти страны заявили, что планируют запустить производство препарата в конце лета — начале осени 2020 года. В то же время СМИ со ссылкой на источники сообщили, что массовая вакцинация начнётся не раньше следующего года.
При этом, по данным некоторых изданий, российская элита якобы получила доступ к лекарству от коронавируса, разработанного Центром имени Гамалеи, ещё весной. В Минздраве эту информацию опровергли.
«Фонтанка» подробно писала, как центром Гамалеи готовится одна из российских вакцин от COVID-19 и почему она может оказаться не лучшим решением.