«Применение препарата вне клинических исследований невозможно». В центре Гамалеи и Минздраве опровергли доступ российской элиты к вакцине от коронавируса

Руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил 20 июля, что ему неизвестно о каком-либо доступе элиты РФ к вакцине от COVID-19. В Минздраве заверили, что это невозможно.



«Ничего не знаю про крупных (бизнесменов), и про мелких тоже», — сказал Гинцбург в комментарии «Интерфаксу».



По его словам, вопросы по поводу вакцины для избранных стоит задать в Минздрав. В министерстве заверили, что такая ситуация была бы невозможна. «Вакцина в гражданский оборот еще не выпущена, её применение вне рамок клинических исследований невозможно», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

