«Применение препарата вне клинических исследований невозможно». В центре Гамалеи и Минздраве опровергли доступ российской элиты к вакцине от коронавируса
Руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил 20 июля, что ему неизвестно о каком-либо доступе элиты РФ к вакцине от COVID-19. В Минздраве заверили, что это невозможно.
«Ничего не знаю про крупных (бизнесменов), и про мелких тоже», — сказал Гинцбург в комментарии «Интерфаксу».
По его словам, вопросы по поводу вакцины для избранных стоит задать в Минздрав. В министерстве заверили, что такая ситуация была бы невозможна. «Вакцина в гражданский оборот еще не выпущена, её применение вне рамок клинических исследований невозможно», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация, что у российской элиты уже с апреля был доступ к экспериментальной вакцине Национального исследовательского центра имени Гамалеи. Bloomberg утверждал, что речь идет о сотнях высокопоставленных россиян.
Правительство России возлагает на разработки Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ особые надежды. Производство лекарства от COVID-19 планируют запустить в конце лета — начале осени 2020 года.