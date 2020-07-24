Центр вирусологии «Вектор» начинает испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19 на добровольцах. Об этом 24 июля сообщили в Роспотребнадзоре, передает ТАСС.



«Центр «Вектор» Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины, первые добровольцы будут вакцинированы 27.07 в рамках протокола клинических испытаний», — говорится в сообщении ведомства.



Ранее клинические испытания на добровольцах уже прошла вакцина от Минобороны. При этом источники «Интерфакса» уточняли, что массовое вакцинирование начнется не раньше следуюшего года. «Фонтанка» подробно писала о том, как готовится российская вакцина против COVID-19 и почему она может оказаться не лучшим решением.

