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24.07.2020 18:43
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Центр вирусологии «Вектор» начинает испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19 на добровольцах. Об этом 24 июля сообщили в Роспотребнадзоре, передает ТАСС.

«Центр «Вектор» Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины, первые добровольцы будут вакцинированы 27.07 в рамках протокола клинических испытаний», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее клинические испытания на добровольцах уже прошла вакцина от Минобороны. При этом источники «Интерфакса» уточняли, что массовое вакцинирование начнется не раньше следуюшего года. «Фонтанка» подробно писала о том, как готовится российская вакцина против COVID-19 и почему она может оказаться не лучшим решением.

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