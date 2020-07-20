Клинические испытания российской вакцины от коронавируса завершены. Добровольцев уже выписывают

Министерство обороны РФ рапортует о завершении клинических испытаний вакцины от COVID-19.



«Имеющиеся результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации. Никаких побочных действий, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья со стороны добровольцев на момент выписки не выявлено», — цитирует 20 июля заявление военного ведомства РИА Новости.



Тесты препарата проводили на базе военного госпиталя имени Бурденко совместно с Центром имени Гамалеи. Сегодня из госпиталя выписали 20 добровольцев из второй группы. Данные передадут в исследовательский центр, после чего начнется государственная регистрация препарата.

