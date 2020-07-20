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20.07.2020 10:46
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Клинические испытания российской вакцины от коронавируса завершены. Добровольцев уже выписывают

Министерство обороны РФ рапортует о завершении клинических испытаний вакцины от COVID-19.

«Имеющиеся результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации. Никаких побочных действий, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья со стороны добровольцев на момент выписки не выявлено», — цитирует 20 июля заявление военного ведомства РИА Новости.

Тесты препарата проводили на базе военного госпиталя имени Бурденко совместно с Центром имени Гамалеи. Сегодня из госпиталя выписали 20 добровольцев из второй группы. Данные передадут в исследовательский центр, после чего начнется государственная регистрация препарата.

Правительство России возлагает на разработки Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ особые надежды. Производство вакцины от COVID-19 планируют запустить в конце лета — начале осени 2020 года.

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Комментарии (1)

Alkaline
Дык, это все же вакцина, она и должна так работать. Не лекарство с хитрым входом в клетку, а ослабленный патоген. ВОЗ утверждает: «Тяжёлые или долгосрочные побочные эффекты встречаются крайне редко. Шанс столкнуться с серьёзной неблагоприятной реакцией организма на введение вакцины составляет 1 к миллиону».
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