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20.07.2020 08:48
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СМИ: У политической элиты России с апреля был доступ к вакцине от коронавируса

У политической и предпринимательской элиты России с апреля был доступ к экспериментальной вакцине Национального исследовательского центра имени Гамалеи. Об этом 20 июля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники Bloomberg.

Собеседники агентства утверждают, что в процесс вакцинации были вовлечены сотни человек. Самому Bloomberg удалось найти подтверждения у десятков человек, но их имена агентство не раскрывает.

Один из топ-менеджеров сообщил, что у него не было побочных эффектов. Он решил сделать прививку, чтобы жить нормальной жизнью и участвовать в деловых встречах. Некоторые участники эксперимента сообщили агентству, что у них была высокая температура и мышечные боли. Другие рассказали, что отказались от вакцинации, так как не подтверждена безопасность прививки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на текстовое сообщение с вопросом, делал ли прививку Владимир Путин или кто-то из администрации президента. В правительстве также не смогли оперативно прокомментировать информацию.

Напомним, в России завершаются испытания вакцины центра Гамалеи в госпитале Бурденко и Сеченовском университете. Минобороны, которое принимало участие в испытаниях, сообщило о выявлении антител к коронавирусу.

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Комментарии (28)

260602101
Не будет Элиты - не будет России ! Ведь им принадлежит 95% Национального богатства и вы все кормитесь что они вам с Барского стола подают.
ignik
Зачем подонков называть элитой?!
AP-SPb
Вот интересно, что вирус лабораторный верит 90%. А в наличие вакцины - давно апробированной - никто не верит. Хотя логично в лаборатории создавать сразу "святую троицу" - вирус, вакцину и эффективный подавитель. Ну так, просто размышляю... :)
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