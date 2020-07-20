СМИ: У политической элиты России с апреля был доступ к вакцине от коронавируса

У политической и предпринимательской элиты России с апреля был доступ к экспериментальной вакцине Национального исследовательского центра имени Гамалеи. Об этом 20 июля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники Bloomberg.



Собеседники агентства утверждают, что в процесс вакцинации были вовлечены сотни человек. Самому Bloomberg удалось найти подтверждения у десятков человек, но их имена агентство не раскрывает.



Один из топ-менеджеров сообщил, что у него не было побочных эффектов. Он решил сделать прививку, чтобы жить нормальной жизнью и участвовать в деловых встречах. Некоторые участники эксперимента сообщили агентству, что у них была высокая температура и мышечные боли. Другие рассказали, что отказались от вакцинации, так как не подтверждена безопасность прививки.

