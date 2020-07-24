«Интерфакс»: Массовое применение российской вакцины от коронавируса начнется только в следующем году
Российский препарат от COVID-19 может выйти в широкое обращение только в начале следующего года.
«Вакцина станет доступной для всех без каких-либо ограничений только в январе-феврале 2021 года», — сообщает 24 июля «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в правительстве.
До полугода потребуется для того, чтобы убедиться в безопасности и эффективности препарата, а только после этого можно говорить о его широкой доступности. Источник агентства уточнил, что одной из самых перспективных считается вакцина, которую разрабатывают в Национальном исследовательском центре им. Н.Ф. Гамалеи. Она может быть зарегистрирована в начале августа. Ранее в Минздраве заявили, что люди из группы риска смогут получить препарат уже в конце лета.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин накануне заявил, что рассчитывает на появление «своей надежной» вакцины от коронавируса уже осенью. Разработкой препарата в РФ занимаются ФГБУ «Институт им. Гамалеи», центр «Вектор» и Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин, сывороток ФМБА. Накануне Министерство обороны РФ отчиталось о завершении клинических испытаний. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заверил, что до конца года планируется произвести свыше 200 миллионов доз российской вакцины от СOVID-19.
Спецслужбы Канады, Великобритании и США обвинили Россию в попытке украсть разработки вакцин против коронавируса. Подозревают они группировку кибершпионажа APT29 (Cozy Bear — «Уютный медведь»), которую считают связанной с российской Службой внешней разведки. Россия все обвинения отрицала и заявляла, что похищать такие разработки нет необходимости, поскольку российские вакцины находятся в высокой степени готовности.