«Интерфакс»: Массовое применение российской вакцины от коронавируса начнется только в следующем году

Российский препарат от COVID-19 может выйти в широкое обращение только в начале следующего года.



«Вакцина станет доступной для всех без каких-либо ограничений только в январе-феврале 2021 года», — сообщает 24 июля «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в правительстве.



До полугода потребуется для того, чтобы убедиться в безопасности и эффективности препарата, а только после этого можно говорить о его широкой доступности. Источник агентства уточнил, что одной из самых перспективных считается вакцина, которую разрабатывают в Национальном исследовательском центре им. Н.Ф. Гамалеи. Она может быть зарегистрирована в начале августа. Ранее в Минздраве заявили, что люди из группы риска смогут получить препарат уже в конце лета.

