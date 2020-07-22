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22.07.2020 11:46
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Мишустин рассчитывает на готовность «своей надежной» вакцины от коронавируса уже осенью

Российский премьер-министр во время своего первого ежегодного отчёта о работе правительства рассказал о разработке отечественного препарата от COVID-19.

«По вакцине идут серьезные работы. <...> Четыре вакцины, по сообщению Роспотребнадзора, доказали свою безопасность, и по двум клинические испытания находятся на финальной стадии. <...> Надеюсь, что осенью мы получим свою надёжную вакцину от коронавируса», — заявил 22 июля Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, российское здравоохранение будет готово к возможному приходу второй волны COVID-19. Глава кабинета министров также отметил, что Россия «одна из первых в мире» сделала тест-системы на COVID-19.

Основные надежды правительства на ФГБУ «Институт им. Гамалеи», центр «Вектор» и Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин, сывороток ФМБА. Накануне Министерство обороны РФ отчиталось о завершении клинических испытаний. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заверил, что до конца года планируется произвести свыше 200 миллионов доз российской вакцины от СOVID-19.

Спецслужбы Канады, Великобритании и США обвинили Россию в попытке украсть разработки вакцин против коронавируса. Подозревают они группировку кибершпионажа APT29 (Cozy Bear — «Уютный медведь»), которую считают связанной с российской Службой внешней разведки. Россия все обвинения отрицала и заявляла, что похищать такие разработки нет необходимости, поскольку российские вакцины находятся в высокой степени готовности.

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