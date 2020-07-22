Мишустин рассчитывает на готовность «своей надежной» вакцины от коронавируса уже осенью

Российский премьер-министр во время своего первого ежегодного отчёта о работе правительства рассказал о разработке отечественного препарата от COVID-19.



«По вакцине идут серьезные работы. <...> Четыре вакцины, по сообщению Роспотребнадзора, доказали свою безопасность, и по двум клинические испытания находятся на финальной стадии. <...> Надеюсь, что осенью мы получим свою надёжную вакцину от коронавируса», — заявил 22 июля Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, российское здравоохранение будет готово к возможному приходу второй волны COVID-19. Глава кабинета министров также отметил, что Россия «одна из первых в мире» сделала тест-системы на COVID-19.