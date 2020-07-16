Три страны заподозрили российских хакеров в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19. В России ответили, что информацию получили законно

США и Канада присоединились к заявлению Великобритании о хакерских атаках на центры разработки вакцины от коронавируса, за которыми «практически точно» стоят российские спецслужбы.



Американское Агентство национальной безопасности и канадский Центр безопасности коммуникаций опубликовали свои заявления об угрозе интеллектуальной собственности со стороны Москвы 16 июля. И если в Канаде отмечают, что российские спецслужбы «почти наверняка» причастны к «злонамеренной деятельности» хакерской группировки APT29, то сообщение США более категоричное.

