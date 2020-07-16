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16.07.2020 23:47
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Три страны заподозрили российских хакеров в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19. В России ответили, что информацию получили законно

США и Канада присоединились к заявлению Великобритании о хакерских атаках на центры разработки вакцины от коронавируса, за которыми «практически точно» стоят российские спецслужбы.

Американское Агентство национальной безопасности и канадский Центр безопасности коммуникаций опубликовали свои заявления об угрозе интеллектуальной собственности со стороны Москвы 16 июля. И если в Канаде отмечают, что российские спецслужбы «почти наверняка» причастны к «злонамеренной деятельности» хакерской группировки APT29, то сообщение США более категоричное.

Ранее аналогичный доклад опубликовал Британский центр кибербезопасности. Союзные страны полагают, что хакеры пытались похитить информацию о разработке вакцины в Великобритании, США и Канаде.

В Кремле назвали обвинения голословными. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объяснил, что у России нет нужды красть данные, поскольку вся необходимая информация уже передана. По его словам, есть договорённость о производстве в стране оксфордской вакцины, так что отечественная «Р-Фарм» уже получила необходимые сведения.

«Вся эта история — это попытка подмочить репутацию российской вакцины кем-то из людей, которые боятся ее успеха. Потому что российская вакцина потенциально может быть первой на рынке и потенциально может стать самой эффективной», - цитирует Дмитриева «Коммерсантъ». Глава РФПИ 16 июля рассказал, что российский препарат от коронавируса может появиться в аптеках в этом месяце.

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Комментарии (3)

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Подмоченная репутация. увы...
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