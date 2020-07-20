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20.07.2020 12:38
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В РФПИ пообещали вакцинировать от коронавируса каждого третьего россиянина и остановить вторую волну COVID-19

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что до конца года планируется произвести свыше 200 миллионов доз российской вакцины от СOVID-19.

«Всего по нашей оценке в Российской Федерации необходимо в ближайшее время вакцинировать 40–50 миллионов человек», — цитирует 20 июля заявление генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева сайт «Стопкоронавирус.рф».

По его словам, сейчас российская вакцина проходит испытания. На третьей стадии к ним подключатся также ОАЭ, Турция и страны Африки.

В фонде рассчитывают выйти на объем до 200 миллионов доз к концу года, из которых 30 миллионов будет произведено в России. Дмитриев уверен, что массовое производство препарата способно остановить вторую волну COVID-19.

Сегодня Минобороны заявило, что клинические испытания российской вакцины от коронавируса завершены.

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Комментарии (16)

Samal_5e4d4df31fec5
В результате вакцинации в организме человека вырабатываются антитела. В случае если человек переболел, у него эти антитела присутствуют.
СМИ сообщают что типов коронавируса как минимум 9, надо 9 вакцин вводить причём каждый год-два и мониторить на постоянке количество антител. Золотая жила! Это вам не раз в году от гриппа привиться.
olla
а каждый второй россиянин захочет сделать себе инъекцию неизвестной субстанции, у которой абсолютно неизвестно долгосрочное влияние на организм?
ТиМуР
Чур я каждый второй )
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