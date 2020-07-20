В РФПИ пообещали вакцинировать от коронавируса каждого третьего россиянина и остановить вторую волну COVID-19

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что до конца года планируется произвести свыше 200 миллионов доз российской вакцины от СOVID-19.



«Всего по нашей оценке в Российской Федерации необходимо в ближайшее время вакцинировать 40–50 миллионов человек», — цитирует 20 июля заявление генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева сайт «Стопкоронавирус.рф».



По его словам, сейчас российская вакцина проходит испытания. На третьей стадии к ним подключатся также ОАЭ, Турция и страны Африки.



В фонде рассчитывают выйти на объем до 200 миллионов доз к концу года, из которых 30 миллионов будет произведено в России. Дмитриев уверен, что массовое производство препарата способно остановить вторую волну COVID-19.

