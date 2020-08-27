Вирусологи могут создать «сезонную» вакцину, которая защитит сразу от коронавируса и гриппа. Но вакцинироваться придется каждый год

В течение года ученые смогут получить и проверить комбинированную вакцину сразу от гриппа и коронавируса. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, сообщает 27 августа РИА Новости.

«В течение года можно сделать такую вакцину… В принципе вакцины, которые защищают одновременно от нескольких инфекций, создаются, это важно, потому что человека очень непросто пригласить для прививки. Есть разница: три раза ему приходить или за один раз получить сразу три прививки. Это важно, но безопасность и эффективность таких вакцин должна быть хорошо изучена», — сказал Альтштейн.

