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27.08.2020 14:40
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Вирусологи могут создать «сезонную» вакцину, которая защитит сразу от коронавируса и гриппа. Но вакцинироваться придется каждый год

В течение года ученые смогут получить и проверить комбинированную вакцину сразу от гриппа и коронавируса. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, сообщает 27 августа РИА Новости.

«В течение года можно сделать такую вакцину… В принципе вакцины, которые защищают одновременно от нескольких инфекций, создаются, это важно, потому что человека очень непросто пригласить для прививки. Есть разница: три раза ему приходить или за один раз получить сразу три прививки. Это важно, но безопасность и эффективность таких вакцин должна быть хорошо изучена», — сказал Альтштейн.

Он сообщил, что применять такую вакцину придется каждый год из-за возможности изменения штамма вируса.

Создать «сезонную» вакцину, позволяющую бороться и с COVID-19, и с гриппом, могут вирусологи из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, — рассказала в интервью РИА Новости доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова.

«Фонтанка» писала о регистрации 11 августа вакцины от коронавируса - «Sputnik V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. 25 августа препарат получил удостоверение Минздрава России на выпуск в форме порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения. На данный момент вакцина проходит пострегистрационные исследования, в которых поучаствуют 40 тысяч добровольцев старше 18 лет, а каждый четвертый доброволец получит вместо лекарства — плацебо.

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