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14.09.2020 22:14
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Первая партия вакцины от коронавируса добралась до Петербурга

В Петербург поступила первая партия вакцины от коронавируса «ГАМ-КОВИД-ВАК» (Спутник V). Об этом 14 сентября сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

«На данном этапе отрабатывается сам механизм доставки вакцины, чтобы персонал медицинских учреждений мог ознакомиться с этим процессом... В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска», - пояснили в Смольном.

Специальные указания по перевозке вакцины поступили от Центра Гамалеи — так, транспорт должен быть оснащен холодильниками, которые поддерживают температуру не выше минус 18 градусов.

Первая партия вакцины досталась городской больнице №40. «Широкая вакцинация от COVID-19 начнется по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований», - заявили в Смольном. Там не уточнили, когда именно это может произойти.

Ранее губернатор Александр Беглов говорил, что пока в Петербург направлены всего несколько десятков доз вакцины, они предназначены для врачей.

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Комментарии (2)

Ну что, дожили?
Первых вакцинировать необходимо чиновников, начиная с губернаторов, а врачей можно и поберечь.
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