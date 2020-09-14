Первая партия вакцины от коронавируса добралась до Петербурга

В Петербург поступила первая партия вакцины от коронавируса «ГАМ-КОВИД-ВАК» (Спутник V). Об этом 14 сентября сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.



«На данном этапе отрабатывается сам механизм доставки вакцины, чтобы персонал медицинских учреждений мог ознакомиться с этим процессом... В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска», - пояснили в Смольном.



Специальные указания по перевозке вакцины поступили от Центра Гамалеи — так, транспорт должен быть оснащен холодильниками, которые поддерживают температуру не выше минус 18 градусов.

