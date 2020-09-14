Беглов: В Петербург направили несколько десятков доз вакцины от коронавируса

Губернатор Александр Беглов рассказал, что долгожданная вакцина от коронавируса все-таки направлена в Петербург. Но её совсем немного, и она не для всех.



«В город направлена пилотная партия вакцины против COVID-19. Пока это несколько десятков доз, предназначенных для врачей», — заявил градоначальник 14 сентября в эфире «Радио России».

Новая вакцина от коронавируса «Спутник V» от НИЦ им. Гамалеи, которую готовились принять в Ленобласти в субботу, 12 сентября, пока не дошла до адресата. В Петербурге тоже ждут препарат, но когда он поступит — неизвестно.