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14.09.2020 18:34
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Беглов: В Петербург направили несколько десятков доз вакцины от коронавируса

Губернатор Александр Беглов рассказал, что долгожданная вакцина от коронавируса все-таки направлена в Петербург. Но её совсем немного, и она не для всех.

«В город направлена пилотная партия вакцины против COVID-19. Пока это несколько десятков доз, предназначенных для врачей», — заявил градоначальник 14 сентября в эфире «Радио России».

Новая вакцина от коронавируса «Спутник V» от НИЦ им. Гамалеи, которую готовились принять в Ленобласти в субботу, 12 сентября, пока не дошла до адресата. В Петербурге тоже ждут препарат, но когда он поступит — неизвестно.

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Комментарии (8)

Fjfef
Не густо с барского плеча)), сначала всех «папуасов» обеспечим
BobCat2
Пусть себе их все вколет... В Москве вон 40 тыс...
Yes_5e4d665c7c447
Пусть отправит в Комитет по природопользованию! Дышим дерьмом. Вода не лучше. Почва на ладан дышит! А эти по сотне с бизнеса стригут. Беглов! Что происходит?!
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