«С чистой совестью пройти тяжелый путь». Экс-зенитовец Кокорин поддержал Ефремова

«В любом случае мои слова поддержки Михаилу Ефремову. Я где-то уже говорил, что надо просто с чистой совестью пройти этот тяжелый путь», — заявил Кокорин. Он добавил, что после решения суда любые комментарии излишни.

Бывший зенитовец, нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин пожелал актеру Михаилу Ефремову с чистой совестью отбыть наказание. Об этом спортсмен, который сам не так давно освободился из колонии, куда попал в результате резонансного судебного процесса, заявил телеканалу «Звезда» 8 сентября.

Пресненский районный суд Москвы во вторник признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП, в результате которого в больнице от полученных травм скончался водитель грузовика. Экспертиза показала, что актер был пьян. Его приговорили к восьми годам в колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда.

На последнем заседании по делу о смертельном ДТП Ефремов признал вину, «если» это сделал действительно он. Обвинение запросило для него 11 лет в колонии, подсудимый в своем последнем слове отметил, что это «очень кровожадно».

Футболист Александр Кокорин, его брат Кирилл и игрок «Краснодара» Павел Мамаев отбыли наказание за хулиганство и побои. Они в состоянии алкогольного опьянения в октябре 2018 года избили водителя Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина.