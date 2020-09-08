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Ефремов получил 8 лет колонии

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08.09.2020 12:56
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Ефремов получил восемь лет колонии по делу о смертельном ДТП. Актера взяли под стражу в зале суда

Пресненский суд столицы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам в колонии общего режима по делу о смертельном ДТП. Приговор огласила судья Елена Абрамова, передает 8 сентября РАПСИ. Актера взяли под стражу в зале суда.

Признание вины, о котором Ефремов заявил на последнем заседании по рассмотрению его дела, похоже, не повлияло на позицию судьи Абрамовой: в приговоре говорится, что вина подсудимого «полностью подтверждается доказательствами, несмотря на непризнание вины».

При этом суд признал исправными и автомобиль Jeep Ефремова, и грузовик погибшего. Также в приговоре подчеркивается, что Ефремов находился за рулем автомобиля во время смертельного ДТП, и находился в машине один. Смягчающими вину обстоятельствами суд признает наличие трёх малолетних детей и признание Ефремовым вины в ходе предварительного следствия.

Суд постановил зачесть два дня домашнего ареста за день реального, а также лишить актера водительских прав сроком на три года.

На последнем заседании по делу о смертельном ДТП Ефремов неожиданно признал вину, «если» сделал, действительно, он. Обвинение запросило 11 лет в колонии, подсудимый в своем последнем слове отметил, что это «очень кровожадно». Адвокат Ефремова Эльман Пашаев ранее сообщил журналистам, что его подзащитный ожидал получить восемь лет в колонии общего режима.

РИА Новости ознакомились с судебной статистикой по подобным ДТП, из которой следует, что в 2019 году за такие преступления были осуждены 848 человек, из которых 720 (85%) отправились в колонию на срок от 2 до 5 лет, а 21 человек получил от 5 до 8 лет. Наказание в 11 лет не получил никто.

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Комментарии (30)

yar_5e4cc335310b6
Виновен. Ну и устроил клоунаду из процесса.
8лет явно перебор.
spb7771250
Мало, но не слишком мало. Самый позор в том, что подавляющее большинство получает гораздо меньше - от 2 до 5 лет... Глупо это, мерзко и неправильно по отношению к обществу...
hal9000
Посидит хоть от алкоголизма вылечится..
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