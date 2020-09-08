Признание вины, о котором Ефремов заявил на последнем заседании по рассмотрению его дела, похоже, не повлияло на позицию судьи Абрамовой: в приговоре говорится, что вина подсудимого « полностью подтверждается доказательствами , несмотря на непризнание вины».

Пресненский суд столицы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам в колонии общего режима по делу о смертельном ДТП. Приговор огласила судья Елена Абрамова, передает 8 сентября РАПСИ . Актера взяли под стражу в зале суда.

При этом суд признал исправными и автомобиль Jeep Ефремова, и грузовик погибшего. Также в приговоре подчеркивается, что Ефремов находился за рулем автомобиля во время смертельного ДТП, и находился в машине один. Смягчающими вину обстоятельствами суд признает наличие трёх малолетних детей и признание Ефремовым вины в ходе предварительного следствия.

Суд постановил зачесть два дня домашнего ареста за день реального, а также лишить актера водительских прав сроком на три года.

На последнем заседании по делу о смертельном ДТП Ефремов неожиданно признал вину, «если» сделал, действительно, он. Обвинение запросило 11 лет в колонии, подсудимый в своем последнем слове отметил, что это «очень кровожадно». Адвокат Ефремова Эльман Пашаев ранее сообщил журналистам, что его подзащитный ожидал получить восемь лет в колонии общего режима.

РИА Новости ознакомились с судебной статистикой по подобным ДТП, из которой следует, что в 2019 году за такие преступления были осуждены 848 человек, из которых 720 (85%) отправились в колонию на срок от 2 до 5 лет, а 21 человек получил от 5 до 8 лет. Наказание в 11 лет не получил никто.

