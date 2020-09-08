Суд признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП

Актера Михаила Ефремова суд признал виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, в котором погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Приговор оглашают в Пресненском суде 8 сентября. С момента аварии прошло ровно три месяца.

«Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения)», — читает приговор судья Елена Абрамова, сообщает РИА Новости.