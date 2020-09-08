Суд признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП
Актера Михаила Ефремова суд признал виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, в котором погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Приговор оглашают в Пресненском суде 8 сентября. С момента аварии прошло ровно три месяца.
«Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения)», — читает приговор судья Елена Абрамова, сообщает РИА Новости.
Судья Абрамова отметила, что Ефремов 8 июня находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а в ходе судебного следствия вину не признал.
В суд актер приехал без вещей и ранее заявлял, что ожидает приговор в восемь лет колонии, прокурор запросил 11 лет.
Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца в Москве и устроил ДТП. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. Как показала экспертиза, актер был пьян.