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Ефремов получил 8 лет колонии

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08.09.2020 11:28
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Суд признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП

Актера Михаила Ефремова суд признал виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, в котором погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Приговор оглашают в Пресненском суде 8 сентября. С момента аварии прошло ровно три месяца.

«Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения)», — читает приговор судья Елена Абрамова, сообщает РИА Новости.

Судья Абрамова отметила, что Ефремов 8 июня находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а в ходе судебного следствия вину не признал.

В суд актер приехал без вещей и ранее заявлял, что ожидает приговор в восемь лет колонии, прокурор запросил 11 лет.

Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца в Москве и устроил ДТП. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. Как показала экспертиза, актер был пьян.

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Комментарии (26)

Дядя Саша
9 лет дадут, и хрен ему а не УДО будет
footballer13
Никто не угадал. 8 колонии.
Sergik7
Когда нибудь по амнистии выпустят
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