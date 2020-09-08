Ефремов приехал без вещей в суд на оглашение приговора по делу о смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов прибыл на оглашение приговора по делу о смертельном ДТП без вещей. Заседание в Пресненском суде начнется 8 сентября в 11 часов утра.
В руках у Ефремова только папка с документами, пишет «Московский комсомолец». В суд прибыли поддержать Ефремова актеры Гарик Сукачев и Иван Охлобыстин.
Ранее актер заявлял, что его могут приговорить к восьми годам колонии за аварию, в которой погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Прокурор запросил 11 лет. Судебная статистика по подобным уголовным делам за 2019 год показывает, что большинство осужденных получают сроки от 2 до 5 лет колонии, два десятка человек получили 8 лет.
Перед прениями актёр признал вину, однако, по словам его адвоката, до сих пор не уверен, что сидел за рулём вылетевшего на встречную полосу автомобиля. О том, как менялись заявления Ефремова после аварии, читайте в подборке «Фонтанки».
Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца в Москве и устроил ДТП. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. Как показала экспертиза, актер был пьян.
Заседания по делу Ефремова шли почти месяц и поражали неожиданными сюжетными поворотами. Здание суда дважды минировали, подсудимого выносили на улицу на носилках, свидетели защиты рассказывали о загадочном незнакомце за рулем машины Ефремова, а эксперт Фиалко — о том, что автомобилем могли управлять хакеры.