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Ефремов получил 8 лет колонии

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08.09.2020 10:57
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Ефремов приехал без вещей в суд на оглашение приговора по делу о смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов прибыл на оглашение приговора по делу о смертельном ДТП без вещей. Заседание в Пресненском суде начнется 8 сентября в 11 часов утра.

В руках у Ефремова только папка с документами, пишет «Московский комсомолец». В суд прибыли поддержать Ефремова актеры Гарик Сукачев и Иван Охлобыстин.

Ранее актер заявлял, что его могут приговорить к восьми годам колонии за аварию, в которой погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Прокурор запросил 11 лет. Судебная статистика по подобным уголовным делам за 2019 год показывает, что большинство осужденных получают сроки от 2 до 5 лет колонии, два десятка человек получили 8 лет.

Перед прениями актёр признал вину, однако, по словам его адвоката, до сих пор не уверен, что сидел за рулём вылетевшего на встречную полосу автомобиля. О том, как менялись заявления Ефремова после аварии, читайте в подборке «Фонтанки».

Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца в Москве и устроил ДТП. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. Как показала экспертиза, актер был пьян.

Заседания по делу Ефремова шли почти месяц и поражали неожиданными сюжетными поворотами. Здание суда дважды минировали, подсудимого выносили на улицу на носилках, свидетели защиты рассказывали о загадочном незнакомце за рулем машины Ефремова, а эксперт Фиалко — о том, что автомобилем могли управлять хакеры.

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Комментарии (5)

Wuhan Proletarian
Ефремов рассчитывает на условное раз приехал без вещей?
Wuhan Proletarian
Теоретически Ефремов и доцент-расчленитель могу получить одинаковые сроки, хотя по жизни реконструктора надо ставить к стенке.
Pilat
Ох...какой Миша, такие у него и друзья...
С такой поддержкой и врагов не нужно.
В добрый путь Миша, к чифиру и тюремной самодеятельности.
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