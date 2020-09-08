Ефремов приехал без вещей в суд на оглашение приговора по делу о смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов прибыл на оглашение приговора по делу о смертельном ДТП без вещей. Заседание в Пресненском суде начнется 8 сентября в 11 часов утра.



В руках у Ефремова только папка с документами, пишет «Московский комсомолец». В суд прибыли поддержать Ефремова актеры Гарик Сукачев и Иван Охлобыстин.



Ранее актер заявлял, что его могут приговорить к восьми годам колонии за аварию, в которой погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Прокурор запросил 11 лет. Судебная статистика по подобным уголовным делам за 2019 год показывает, что большинство осужденных получают сроки от 2 до 5 лет колонии, два десятка человек получили 8 лет.