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08.09.2020 14:04
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Что случилось с Ефремовым сразу после оглашения приговора. Пресненский суд показал актера в наручниках

Сразу после оглашения приговора в Пресненском суде Москвы на Михаила Ефремова надели наручники. Конвой взял его под стражу. Видеозаписи опубликовала пресс-служба суда.

Фото: Пресс-служба Пресненского суда Москвы

Актер получил 8 лет колонии общего режима за ДТП, повлекшее смерть человека. Приговор он выслушал с опущенной головой.

Пресс-служба Пресненского суда Москвы

Пресс-служба Пресненского суда Москвы

Суд установил, что Михаил Ефремов 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца в Москве и совершил столкновение с грузовиком. Водитель грузовика Сергей Захаров не имел возможности избежать ДТП и от полученных травм скончался в больнице. Экспертиза показала, что актер был пьян.

На последнем заседании по делу о смертельном ДТП Ефремов признал вину, «если» это сделал, действительно, он. Обвинение запросило 11 лет в колонии, подсудимый в своем последнем слове отметил, что это «очень кровожадно».

Фото: Пресс-служба Пресненского суда Москвы

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Комментарии (16)

Nafanka
Да ладно, всё норм - просидит Михаил года 4 в режиме ЛАЙТ каким-нибудь замзав клуба тюремной самоНАдеятельности, повыступает с бесплатными чёсами перед "уважаемыми людьми из 6-й камеры", почувствует "прозу жизни" ПРОСТЫХ людей, их проблемы , которые не идут ни в какое сравнение с проблемами ЕГО окружения, глядишь, почувствует ВКУС жизни, произойдёт переосмысление предыдущей никчёмной жизни - выйдет соооовсем другим человеком, глядишь, женится на молодой и "заведёт" пяток детишек, которые будут чОтко себя позиционировать в ЭТОМ мире в плане половой идентификации, возможно, даже воспитает порядочными и полезными людьми, ну или другой вариЯнт - как выйдет - уйдёт в схимники... грехи замаливать... По-любому, для "творческого" человека - "тУрьма и каторга" только на пользу, ещё с царских времён...
prosto_5e4ce2877d5fb
За пару лет оглянуться можно успеть. Пару раз.
baddancer
Что-то подсказывает, что мы оглянуться не успеем, как через пару лет придётся обсуждать фотографии из VIP-камеры, на которых маэстро Ефремов с аппетитом поглощает дальневосточныых крабов, запивая французским коньяком из хрустального фужера.
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