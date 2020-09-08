Актер получил 8 лет колонии общего режима за ДТП , повлекшее смерть человека. Приговор он выслушал с опущенной головой.

Суд установил, что Михаил Ефремов 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца в Москве и совершил столкновение с грузовиком. Водитель грузовика Сергей Захаров не имел возможности избежать ДТП и от полученных травм скончался в больнице. Экспертиза показала, что актер был пьян.



На последнем заседании по делу о смертельном ДТП Ефремов признал вину, «если» это сделал, действительно, он. Обвинение запросило 11 лет в колонии, подсудимый в своем последнем слове отметил, что это «очень кровожадно».

