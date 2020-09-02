Лавров: Мишустин завтра посетит Белоруссию, Путин и Лукашенко встретятся «в ближайшее время»

Министр иностранных дел России анонсировал несколько встреч белорусского и российского руководства.



«Буквально завтра состоится визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Минск», — цитирует 2 сентября заявление Сергея Лаврова «Интерфакс».



По его словам, также есть договоренность о переговорах Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве. Точную дату глава МИД не назвал, однако подчеркнул, что встреча состоится в ближайшие две недели.



Президенты договорились об очной встрече 30 августа, когда во время телефонных переговоров Путин поздравил белорусского коллегу с днем рождения.

