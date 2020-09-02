FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +18
73.58р88.15р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
02.09.2020 12:16
3
Печать

Лавров: Мишустин завтра посетит Белоруссию, Путин и Лукашенко встретятся «в ближайшее время»

Министр иностранных дел России анонсировал несколько встреч белорусского и российского руководства.

«Буквально завтра состоится визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Минск», — цитирует 2 сентября заявление Сергея Лаврова «Интерфакс».

По его словам, также есть договоренность о переговорах Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве. Точную дату глава МИД не назвал, однако подчеркнул, что встреча состоится в ближайшие две недели.

Президенты договорились об очной встрече 30 августа, когда во время телефонных переговоров Путин поздравил белорусского коллегу с днем рождения.

Ситуация в Белоруссии накалилась после выборов 9 августа. ЦИК республики отдал победу Александру Лукашенко с почти 80 % голосов, а его основной конкурент — Светлана Тихановская, которая пошла в политику после задержания мужа, — получила чуть больше 10 %. Она результаты выборов не признала и уехала в Литву. Из Прибалтики она дает комментарии по белорусским вопросам, интервью и общается с представителями ЕС и США. Выборы также привели к массовым выступлениям против режима Лукашенко. Демонстрантов пытались подавить. После этого Белоруссия стала одной из главных тем в повестке мировых лидеров. События в республике на самом высоком уровне обсуждали Путин, Меркель, Макрон, Трамп и другие. ЕС, а также прибалтийские республики, уже объявили о санкциях в отношении белорусского руководства. Победитель выборов заверил, что Белоруссия не боится давления извне.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

***_555
Сколько?
Brit
Поглощение маленького людоеда большим.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний