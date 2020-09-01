РБК: Генпрокуратура ждёт от немецких медиков ответа на детальный запрос по Навальному и образцы для анализа

Генпрокуратура России пока не получила ответ на запрос, направленный в Министерство юстиции Германии. В свою очередь, российская сторона предоставила властям ФРГ данные доследственной проверки причин госпитализации Алексея Навального. Об этом 1 сентября со ссылкой на близкие к ведомству источники сообщает РБК. Издание приводит копии документа. В нём уточняется, что обстоятельства госпитализации Навального изучались с 20 августа. Специалисты собрали «более 100 предметов, на которых могли находиться образцы, необходимые для проведения сравнительных исследований». Из 20 криминалистических экспертиз закончены три. Умышленных действий выявить российским экспертам так и не удалось.

Также при обращении к органам юстиции Германии Генпрокуратура уточняет, что материал доследственной проверки находился в следственном отделении Томского линейного отдела МВД. Из документа следует, что Алексей Навальный с помощниками Кирой Ярмыш и Ильей Пахомовым после прохождения досмотра в аэропорту Томска пили чай и кофе в кафе «Венская кофейня». Политик потерял сознание, сидя в хвостовой части самолёта после взлёта, который состоялся в 7:55. Следователи также изучили маршрут Навального от гостиничного номера до аэропорта Томска и из аэропорта Омска, где самолёт совершил вынужденную госпитализацию, до больницы. Генпрокуратуру интересует, чем лечат оппозиционера немецкие врачи, есть ли у пациента хронические заболевания и в частности, сахарный диабет. Также российские следователи хотели бы взглянуть на результаты биохимического анализа крови и мочи при поступлении его в берлинскую клинику Charite, а также спектрального анализа на наличие наркотических, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, в том числе тяжелых металлов. Также следствие просит уточнить уровень вещества из группы ингибиторов холинэстеразы при поступлении и отобрать биоматериал для исследований, но уже в России.