Двенадцать дней без ответа. Юристы ФБК подали жалобу на СК за бездействие после госпитализации Навального
Юристы Фонда борьбы с коррупцией спустя полторы недели после предполагаемого отравления руководителя организации Алексея Навального 1 сентября подали в Басманный районный суд Москвы жалобу в связи с бездействием Следственного комитета. Об этом в своём Telegram-канале сообщил юрист ФБК Иван Жданов.
«20 августа мы подали заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 и ст. 277 УК РФ по факту отравления Алексея Навального. Прошло 12 суток. До настоящего момента мы не получили никакого ответа: нам не отказали, не переслали заявление, не сказали, что продлили срок проверки, не возбудили дело», — написал Жданов.
ФБК, по его словам, надеется через суд «получить хоть какой-то ответ», в лучшем случае — добиться возбуждения уголовного дела.
Генпрокуратура РФ заявила 27 августа, что запросила правовой помощи у органов юстиции Германии. Ведомство надеется получить все данные о лечении и анализах Навального, а также «объяснения, сведения и доказательства» заключения немецких врачей, которые констатировали отравление.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Больница Charite в Берлине 22 августа приняла пациента из России. Врачи установили, что у Навального была интоксикация веществом из группы так называемых «ингибиторов холинэстеразы». Немецкие СМИ сообщают, что для определения отравляющего вещества привлечены военные эксперты.