Двенадцать дней без ответа. Юристы ФБК подали жалобу на СК за бездействие после госпитализации Навального

Юристы Фонда борьбы с коррупцией спустя полторы недели после предполагаемого отравления руководителя организации Алексея Навального 1 сентября подали в Басманный районный суд Москвы жалобу в связи с бездействием Следственного комитета. Об этом в своём Telegram-канале сообщил юрист ФБК Иван Жданов.

«20 августа мы подали заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 и ст. 277 УК РФ по факту отравления Алексея Навального. Прошло 12 суток. До настоящего момента мы не получили никакого ответа: нам не отказали, не переслали заявление, не сказали, что продлили срок проверки, не возбудили дело», — написал Жданов.