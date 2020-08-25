В Департаменте здравоохранения Москвы назвали поспешными выводы об отравлении Навального

Руководитель Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы оценил заявления СМИ об отравлении Алексея Навального, диагноз которого накануне озвучили врачи немецкой клиники Charite.



«В средствах массовой информации много сведений о возможном отравлении как доказанном свершившемся факте. Внимательно изучив все представленные в СМИ сведения, мы считаем, что зарубежные коллеги слишком торопятся с выводами», — цитирует 25 августа заявление Сергея Шигеева ТАСС.



По его словам, у пациента из России было «снижение активности холинэстеразы». «Уровень снижения активности холинэстеразы неизвестен, конкретное вещество или его метаболиты, вызвавшие снижение активности холинэстеразы, не установлены», — уточнил руководитель бюро Департамента здравоохранения Москвы.

