В Департаменте здравоохранения Москвы назвали поспешными выводы об отравлении Навального
Руководитель Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы оценил заявления СМИ об отравлении Алексея Навального, диагноз которого накануне озвучили врачи немецкой клиники Charite.
«В средствах массовой информации много сведений о возможном отравлении как доказанном свершившемся факте. Внимательно изучив все представленные в СМИ сведения, мы считаем, что зарубежные коллеги слишком торопятся с выводами», — цитирует 25 августа заявление Сергея Шигеева ТАСС.
По его словам, у пациента из России было «снижение активности холинэстеразы». «Уровень снижения активности холинэстеразы неизвестен, конкретное вещество или его метаболиты, вызвавшие снижение активности холинэстеразы, не установлены», — уточнил руководитель бюро Департамента здравоохранения Москвы.
Он также подчеркнул, что ингибиторы холинэстеразы — это не только отравляющие вещества, но они также активно применяются в медицине.
Накануне врачи клиники Charité, куда доставили Навального, заявили, что у пациента из России зафиксировали интоксикацию веществом из группы так называемых «ингибиторов холинэстеразы».
Супруга Навального Юлия, как и лечащий врач политика, потребовали разрешить отправить его в европейскую клинику. В пятницу в Омске приземлился самолет, который готов увезти политика в больницу в Берлине, однако российские врачи говорили, что политик не транспортабелен. Затем разрешение все-таки было получено. Самолет с пациентом приземлился в Берлине 22 августа. Основным «рабочим диагнозом» Навального было нарушение обмена веществ.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому.