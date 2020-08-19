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19.08.2020 13:52
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Кремль: Исходим из того, что белорусы сами решат свои проблемы в рамках диалога. Необходимости в военной помощи России нет

У России есть обязательства о военной помощи Белоруссии согласно международным договорам, однако потребности в такой помощи пока нет. Об этом 19 августа заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает «Медуза».

«Здесь гипотетические такие рассуждения абсолютно неприемлемы, невозможны. Еще раз повторяю, белорусы, исходим из того, что белорусы сами решат свои проблемы в рамках диалога, в рамках правового поля и без какого-либо вмешательства извне», — подчеркнул Песков.

Он также добавил, что Россия признает итоги выборов в Белоруссии. В Кремле видят «попытки внешнего вмешательства» в события в стране и считают их недопустимыми, сказал Песков. Но не уточнил, кто именно и как вмешивается. О вмешательстве извне сегодня говорил и сам Лукашенко на заседании Совбеза.

После переговоров Путина и Лукашенко 15 августа в Кремле заявили, что Россия готова оказать содействие Беларуси «в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации договора о коллективной безопасности» (ОДКБ).

Утром 19 августа впервые за последние дни ОМОН в Белоруссии вновь начал задерживать протестующих.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, сразу после закрытия участков для голосования. Возмущение вызвало заявление местного ЦИК, что за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали свыше 80% избирателей. Выход рядовых белорусов был жестоко подавлен. Зафиксированы стычки с милицией. В результате столкновений погиб один человек, десятки были избиты и задержаны. Радикальное противостояние продлилось две ночи. Последнюю неделю протесты носят мирный характер. На улицы выходят с плакатами, цветами и неофициальным флагом Белоруссии. Оппозиция требует Лукашенко сложить полномочия и передать власть укрывающейся за границей Светлане Тихановской. 16 августа в столице состоялся самый масштабный в истории страны митинг против правящего 26 лет президента. По самым смелым оценкам, в нем приняли участие до полумиллиона человек. С 17 августа крупнейшие предприятия Белоруссии объявили бессрочную забастовку. Продолжаются и уличные протесты. Милиция в происходящее не вмешивается. Свою поддержку протестантам высказали несколько действующих послов Белоруссии.

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Комментарии (4)

alexs73
а перемещаемые к границе росгвардейцы без знаков различия - это так просто?
Неужели Кремль не понимает, что сейчас уже не утаишь многого?
ANTIPUTINIST
Значит уже российские силовики там. И принимают самое непосредственное участие в зачистках несогласных.
Swift ..................
...... и судя по тону ведущего Дождя и его гостя, у Кремля есть все основания так считать ....
---- Бывший кандидат в президенты республики Беларусь Владимир Некляев рассказал свою версию происходящего в Беларуси, назвал ошибки оппозиции и выдвинул предположение, почему координационный совет по передаче власти не добьется успеха.
..... кстати, он фактически признал, что никаких забастовок нет, есть отдельные группы и попытки раздуть информацию и навесить лапшу ...
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