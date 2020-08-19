Кремль: Исходим из того, что белорусы сами решат свои проблемы в рамках диалога. Необходимости в военной помощи России нет
У России есть обязательства о военной помощи Белоруссии согласно международным договорам, однако потребности в такой помощи пока нет. Об этом 19 августа заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает «Медуза».
«Здесь гипотетические такие рассуждения абсолютно неприемлемы, невозможны. Еще раз повторяю, белорусы, исходим из того, что белорусы сами решат свои проблемы в рамках диалога, в рамках правового поля и без какого-либо вмешательства извне», — подчеркнул Песков.
Он также добавил, что Россия признает итоги выборов в Белоруссии. В Кремле видят «попытки внешнего вмешательства» в события в стране и считают их недопустимыми, сказал Песков. Но не уточнил, кто именно и как вмешивается. О вмешательстве извне сегодня говорил и сам Лукашенко на заседании Совбеза.
После переговоров Путина и Лукашенко 15 августа в Кремле заявили, что Россия готова оказать содействие Беларуси «в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации договора о коллективной безопасности» (ОДКБ).
Утром 19 августа впервые за последние дни ОМОН в Белоруссии вновь начал задерживать протестующих.
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, сразу после закрытия участков для голосования. Возмущение вызвало заявление местного ЦИК, что за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали свыше 80% избирателей. Выход рядовых белорусов был жестоко подавлен. Зафиксированы стычки с милицией. В результате столкновений погиб один человек, десятки были избиты и задержаны. Радикальное противостояние продлилось две ночи. Последнюю неделю протесты носят мирный характер. На улицы выходят с плакатами, цветами и неофициальным флагом Белоруссии. Оппозиция требует Лукашенко сложить полномочия и передать власть укрывающейся за границей Светлане Тихановской. 16 августа в столице состоялся самый масштабный в истории страны митинг против правящего 26 лет президента. По самым смелым оценкам, в нем приняли участие до полумиллиона человек. С 17 августа крупнейшие предприятия Белоруссии объявили бессрочную забастовку. Продолжаются и уличные протесты. Милиция в происходящее не вмешивается. Свою поддержку протестантам высказали несколько действующих послов Белоруссии.