Кремль: Исходим из того, что белорусы сами решат свои проблемы в рамках диалога. Необходимости в военной помощи России нет

У России есть обязательства о военной помощи Белоруссии согласно международным договорам, однако потребности в такой помощи пока нет. Об этом 19 августа заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает «Медуза».



«Здесь гипотетические такие рассуждения абсолютно неприемлемы, невозможны. Еще раз повторяю, белорусы, исходим из того, что белорусы сами решат свои проблемы в рамках диалога, в рамках правового поля и без какого-либо вмешательства извне», — подчеркнул Песков.



Он также добавил, что Россия признает итоги выборов в Белоруссии. В Кремле видят «попытки внешнего вмешательства» в события в стране и считают их недопустимыми, сказал Песков. Но не уточнил, кто именно и как вмешивается. О вмешательстве извне сегодня говорил и сам Лукашенко на заседании Совбеза.

