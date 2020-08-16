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16.08.2020 14:03
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«Давление извне». Путин пообещал Лукашенко помощь в случае обострения ситуации в Белоруссии

Президенты России и Белоруссии провели телефонные переговоры 16 августа, в ходе которых лидеры стран «подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности». Об этом сообщает «БелТА».

Путин высказал белорусскому коллеге свой взгляд на происходящее в Белоруссии.

В Кремле, в свою очередь, заявили об оказываемом на республику «давлении извне», пишет ТАСС. Россия подтвердила готовность «оказать содействие Белоруссии в разрешении проблем на основе договора о Союзном государстве и по линии ОДКБ», заверили в Москве.

Обстановка в Белоруссии спустя неделю после президентских выборов остаётся весьма напряжённой. ЦИК страны отказался принять жалобы на результаты голосования. ЕС пригрозил Белоруссии санкциями и уже заявил о подготовке «чёрного списка». Ранее стало известно, что Лукашенко обратился за консультациями к российскому коллеге и Генштабу ВС России.

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Комментарии (18)

Memory17
Надеюсь, опыт Украины хоть как-то осмыслен, России надо налаживать отношения с Тихановской, а не цепляться за уходящего пересидента.
Boris_93*1
Отказ принять жалобы на выборы - что-то новенькое , эт значит там вообще нет никакой "соломинки" , за которую цепляются . Красть голоса избирателей - эт НЕ по Христиански :) ... но попы что то молчат
yaprotiv
карателей отправит?
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