«Давление извне». Путин пообещал Лукашенко помощь в случае обострения ситуации в Белоруссии

Президенты России и Белоруссии провели телефонные переговоры 16 августа, в ходе которых лидеры стран «подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности». Об этом сообщает «БелТА».

Путин высказал белорусскому коллеге свой взгляд на происходящее в Белоруссии.

В Кремле, в свою очередь, заявили об оказываемом на республику «давлении извне», пишет ТАСС. Россия подтвердила готовность «оказать содействие Белоруссии в разрешении проблем на основе договора о Союзном государстве и по линии ОДКБ», заверили в Москве.