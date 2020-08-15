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15.08.2020 15:47
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Панихида со вкусом революции. Минск снова в руках не голосовавших за Лукашенко белорусов

Тысячи человек пришли к месту гибели участника протестов Александра Тарайковского в день его похорон 15 августа. Президент Александр Лукашенко обращается за консультациями к Генштабу Минобороны и российскому коллеге.

Ольга Декснис

Акция памяти у метро «Пушкинская» в западной части Минска прошла в субботу при огромном скоплении минчан — пешеходов и автомобилистов. Места вокруг станции на всех не хватило, участников приютила крыша кинотеатра «Аврора». После гражданской панихиды гроб с телом минчанина провезли мимо акции памяти. Участники скупили все цветы в окрестных ларьках. Милиция, как и накануне, не вмешивалась.

Тарайковский погиб 10 августа у «Пушкинской» при невыясненных обстоятельствах. МВД Белоруссии распространило версию о самоподрыве минчанина. Исследовательская группа Conflict Intelligence Team проанализировала любительские видео и сделала вывод, что Тарайковского застрелил сотрудник спецподразделений «Алмаз» МВД или «Альфа» КГБ Белоруссии. Запись падения минчанина, стоявшего напротив спецназовцев, не запечатлела рядом с ним вспышки, характерной для детонации взрывного устройства, но сохранила следы выстрелов бойцами МВД и КГБ.

Перекресток проспекта Пушкина и улицы Притыцкого после смерти Тарайковского стал одним из символов протеста.

Фото: Ольга Декснис
Фото: Ольга Декснис
Фото: Ольга Декснис
Фото: Ольга Декснис
Фото: Ольга Декснис
Фото: Ольга Декснис
Фото: Ольга Декснис
Фото: Ольга Декснис
Фото: Ольга Декснис
Фото: Ольга Декснис
Фото: Ольга Декснис

Митинг у «Пушкинской» продолжил непрерывную серию протестов в Белоруссии. Президент Александр Лукашенко отказывается признавать, что его просят уйти обычные граждане, считает их марионетками, управляемыми по методичкам цветных революций. Во время акции памяти Лукашенко общался с Владимиром Путиным и анонсировал свой визит в Генштаб Минобороны. Консультации с лидером другого государства и военными глава Белоруссии объясняет «элементами внешнего вмешательства».

«Разберемся без Путина», — плакатом с такой надписью отреагировали участники акции памяти на телефонный разговор президентов.

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Комментарии (11)

медведь Дмитрий
А зачем ? . Тем кто за него голосовал ,нормально живётся и всё . Выходят те, кого что то не устраивает . Кстати что то тухло мало выходит. Вы бы вышли а не сидели у монитора .
260602101
Почему все сторонники Лукашенко не выходят за него на улицы в Беларуси, а сидят на диванах на Российских форумах?
Swift_5e4d8a276f5e8
Запись падения минчанина, стоявшего напротив спецназовцев, не запечатлела рядом с ним вспышки ???? ...... странно, а о чём тогда говорили как на духу свидетели событий, дававшие интервью ранее, в деталях расписывая летевшую светошумовую, вспышку и окутавшее его облако дыма ??? .... или это видео не того события и провокаторы элементарно натягивают сову на глобус ?
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