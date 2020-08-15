Тысячи человек пришли к месту гибели участника протестов Александра Тарайковского в день его похорон 15 августа. Президент Александр Лукашенко обращается за консультациями к Генштабу Минобороны и российскому коллеге.

Акция памяти у метро «Пушкинская» в западной части Минска прошла в субботу при огромном скоплении минчан — пешеходов и автомобилистов. Места вокруг станции на всех не хватило, участников приютила крыша кинотеатра «Аврора». После гражданской панихиды гроб с телом минчанина провезли мимо акции памяти. Участники скупили все цветы в окрестных ларьках. Милиция, как и накануне, не вмешивалась .

Тарайковский погиб 10 августа у «Пушкинской» при невыясненных обстоятельствах. МВД Белоруссии распространило версию о самоподрыве минчанина. Исследовательская группа Conflict Intelligence Team проанализировала любительские видео и сделала вывод, что Тарайковского застрелил сотрудник спецподразделений «Алмаз» МВД или «Альфа» КГБ Белоруссии. Запись падения минчанина, стоявшего напротив спецназовцев, не запечатлела рядом с ним вспышки, характерной для детонации взрывного устройства, но сохранила следы выстрелов бойцами МВД и КГБ.



Перекресток проспекта Пушкина и улицы Притыцкого после смерти Тарайковского стал одним из символов протеста.

