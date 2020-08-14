В Белоруссии впервые за последние шесть дней прошел день почти без задержаний. К вечеру 14 августа в Минске тысячи протестующих собрались на площади Независимости.



Как сообщает Tut.by, к 21.00 люди начали расходиться, фонарики они все вместе зажгли на прощание.