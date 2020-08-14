«Мы не забудем». Тысячи фонариков зажгли протестующие на площади Независимости в Минске
В Белоруссии впервые за последние шесть дней прошел день почти без задержаний. К вечеру 14 августа в Минске тысячи протестующих собрались на площади Независимости.
Как сообщает Tut.by, к 21.00 люди начали расходиться, фонарики они все вместе зажгли на прощание.
Уходя, белорусы скандируют: «Убираем за собой», «Каждый день» и «Мы не забудем». Они убирают весь мусор за собой.
Цветы, которые девушки дарили военным, один из силовиков собрал и отнес к памятнику Ленину.
Со щитов военных снимают цветы, оставленные мирными протестующими. pic.twitter.com/EwBfZCriww— TUT.BY (@tutby) August 14, 2020
Акции протеста продолжаются сегодня по всей Белоруссии. В Гродно по улицам растянули 100-метровый национальный бело-красно-белый флаг.
Гродно, шикарно #беларусь pic.twitter.com/lx03JaXwnF— Yasha Butler (@loromanova) August 14, 2020
Александр Лукашенко вечером 14 августа призвал белорусов на улицы не выходить и нашел иностранный след в протестах. Митинги и другие акции неповиненовения продолжаются с дня выборов 9 августа. Официально власти заявили об убедительной победе Лукашенко, после этого начались протесты. Силовики их жестко подавляли — с использованием светошумовых гранат и резиновых пуль.