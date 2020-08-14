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14.08.2020 21:21
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«Мы не забудем». Тысячи фонариков зажгли протестующие на площади Независимости в Минске

В Белоруссии впервые за последние шесть дней прошел день почти без задержаний. К вечеру 14 августа в Минске тысячи протестующих собрались на площади Независимости.

Как сообщает Tut.by, к 21.00 люди начали расходиться, фонарики они все вместе зажгли на прощание.

Уходя, белорусы скандируют: «Убираем за собой», «Каждый день» и «Мы не забудем». Они убирают весь мусор за собой.

Цветы, которые девушки дарили военным, один из силовиков собрал и отнес к памятнику Ленину.

Акции протеста продолжаются сегодня по всей Белоруссии. В Гродно по улицам растянули 100-метровый национальный бело-красно-белый флаг.

Александр Лукашенко вечером 14 августа призвал белорусов на улицы не выходить и нашел иностранный след в протестах. Митинги и другие акции неповиненовения продолжаются с дня выборов 9 августа. Официально власти заявили об убедительной победе Лукашенко, после этого начались протесты. Силовики их жестко подавляли — с использованием светошумовых гранат и резиновых пуль.

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Комментарии (14)

Swift_5e4d8a276f5e8
..... так откуда деньги ? ....... на цветы, флаг ..... который использовали в ВОВ колаборанты, сотрудничавшие с гитлеровцами ...
Swift_5e4d8a276f5e8
национальный бело-красно-белый флаг ????))))) ..... прежде чем такое писать, вы бы хоть в Вики заглянули ....
Иван 2пырьев
тараканананары
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