«Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального, и так далее, и тому подобное. Уже агрессия началась против страны», — сказал Лукашенко.

Лукашенко: "Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны". pic.twitter.com/XnHwKCUXFf

Он добавил, что установить источник агрессии пока не представляется возможным, но отметил, что «заводаторами этого всего и организаторами являются люди из-за границы», а «в первых рядах идут люди с криминальным прошлым».

«Я не могу сегодня предъявить претензии к кому бы то ни было. Не могу. Потому что вы видите, как развивается ситуация. Единственное, попрошу и министра, и других: мы всё-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз», — сказал Лукашенко.

По его словам, силовики пытались защитить жителей страны. «Это что, омоновцам это надо или милиции? Да они тренировались спокойно, в этой казарме жили. Но они вышли, чтобы защитить их (граждан. — Прим. ред.), а они их в спину. С ножами, заточками, на ГАИ... Это ж специально! Мы же с вами понимаем, кто это делает», — добавил он, попросив родителей следить за своими детьми, имея в виду несовершеннолетних, которые участвуют в протестах.

Лукашенко подчеркнул, что не будет ждать, «пока Минск вверх перевернут», но «надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться», после чего «навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда».

Тем временем протестующие белорусы собрались на площади Независимости в Минске. За ними наблюдают силовики, а также военные.