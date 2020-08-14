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14.08.2020 18:21
48
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Протестующие добрались до центра Минска. С окраины города к ним выдвинулась колонна военных

Протестующие против результатов президентских выборов белорусы добрались до центра Минска. Видеозапись с площади Независимости вечером 14 августа публикует портал TUT.by.

TUT.BY

Как сообщает https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9203839 корреспондент ТАСС, в эти минуты в их сторону выдвинулись военные из района базирования в Уручье. По его информации, они передвигаются на автобусах, в колонне есть автозаки.

Ранее протестующие, в числе которых были сотрудники Минского тракторного завода (МТЗ), прошли по проспекту Независимости. Дойдя до центра города, они встали напротив силовиков. Те, в знак солидарности, сложили перед ними щиты.

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Комментарии (48)

Piter Pen
Прямо уже чувствую как потирают руки Сечен, Миллер, Чемезов предвкушая большую дележку...
Brit
Средняя зарплата за пределами Минска 15 тысяч рублей. В Минске чуть повыше. И с годами эти зарплаты падают. Чтобы удовлетворить минимальные нужды в Минске надо 70 тысяч рублей, за его пределами в два раза меньше. Жизнь дорогая. Очень много пьяных и безработных мужчин, слоняющихся в будние дни по улицам и пьющих от безнадёги.
В принципе простому человеку для выживания достаточно отходов с помойки ближайшей Пятёрочки. Чего они бузят?
syshsun
Чета смотрю,СС-эсовцы приуныли.
Видимо просчитывают,если наши победят,вздернут их за избиения мирных граждан на соседних фонарях или сдрапать успеют.
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