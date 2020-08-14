Протестующие добрались до центра Минска. С окраины города к ним выдвинулась колонна военных
Протестующие против результатов президентских выборов белорусы добрались до центра Минска. Видеозапись с площади Независимости вечером 14 августа публикует портал TUT.by.
Как сообщает https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9203839 корреспондент ТАСС, в эти минуты в их сторону выдвинулись военные из района базирования в Уручье. По его информации, они передвигаются на автобусах, в колонне есть автозаки.
Появились видео с техникой силовиков, которая едет по проспекту Независимости pic.twitter.com/xU2t4QuCSU— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 14, 2020
Ранее протестующие, в числе которых были сотрудники Минского тракторного завода (МТЗ), прошли по проспекту Независимости. Дойдя до центра города, они встали напротив силовиков. Те, в знак солидарности, сложили перед ними щиты.