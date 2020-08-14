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14.08.2020 17:51
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Более тысячи работников Минского тракторного завода двинулась в центр города. Лукашенко заявил, что там бастуют 20 человек

Сотрудники МТЗ двинулись в центр Минска, чтобы высказать свое недовольство действующей властью. Утихомирить заводчан не смог даже премьер.

«Работники МТЗ, которые сегодня начали забастовку, сейчас идут в сторону центра Минска, заняли проезжую часть. К 13 часам во дворе завода собралось, по словам заводчан, не меньше 1 тысячи человек», — сообщает 14 августа издание tut.by.

По пути заводчане кричали лозунги «Верам, можем, пераможам!», «Уходи!», «Милиция с народом!» и «Жыве Беларусь!». Люди в первой колонне держали плакат «Мы — работники МТЗ. Мы не овцы, не быдло, не народец, и нас не 20 человек, 16 000».

По пути к работникам завода присоединялись другие граждане, среди которых была и соратница Тихановской Мария Колесникова.

У Белгосцирка толпа слилась с другой колонной митингующих. Журналисты оценивают число участников марша теперь в 5 тысяч.

Недовольство заводчан вызвало высказывание Александра Лукашенко. «Как мне доложили, на МАЗе или МТЗ был пример один: там 20 человек решили высказать свое мнение, бросили работу и пошли», — сообщил белорусский лидер. Успокоить работников завода лично пытался премьер Роман Головченко, однако протестующие не отказались от своих планов.

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Комментарии (5)

Swift_5e4d8a276f5e8
.... повторюсь ....
---- ..... хорошая статья .... рекомендую ....
----- 15:52 / 14 Августа 2020
Политика
Андрей Перла
Политический консультант
О бедном тиране замолвите слово
...... интересно будет на них посмотреть, когда их завод вскорости встанет .... они деньги друг у дружки будут просить ?.... и кому они будут задавать вопросы по этому поводу ?
krasnonosov
Это всё потому, что в Белоруссии нет бронеавтомобилей "Каратель".
Zloi_prohozhiy
причем усатый, как я лично подозреваю, в силу интеллекта не понимает, что он своими высказываниями и действиями только еще больше раздражение и недовольства подливает
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