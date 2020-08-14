Более тысячи работников Минского тракторного завода двинулась в центр города. Лукашенко заявил, что там бастуют 20 человек

«Работники МТЗ, которые сегодня начали забастовку, сейчас идут в сторону центра Минска, заняли проезжую часть. К 13 часам во дворе завода собралось, по словам заводчан, не меньше 1 тысячи человек», — сообщает 14 августа издание tut.by.

Сотрудники МТЗ двинулись в центр Минска, чтобы высказать свое недовольство действующей властью. Утихомирить заводчан не смог даже премьер.

По пути заводчане кричали лозунги «Верам, можем, пераможам!», «Уходи!», «Милиция с народом!» и «Жыве Беларусь!». Люди в первой колонне держали плакат «Мы — работники МТЗ. Мы не овцы, не быдло, не народец, и нас не 20 человек, 16 000».

По пути к работникам завода присоединялись другие граждане, среди которых была и соратница Тихановской Мария Колесникова.

У Белгосцирка толпа слилась с другой колонной митингующих. Журналисты оценивают число участников марша теперь в 5 тысяч.

Недовольство заводчан вызвало высказывание Александра Лукашенко. «Как мне доложили, на МАЗе или МТЗ был пример один: там 20 человек решили высказать свое мнение, бросили работу и пошли», — сообщил белорусский лидер. Успокоить работников завода лично пытался премьер Роман Головченко, однако протестующие не отказались от своих планов.